Yeşilırmak alev alev

Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nin kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı. Yükselen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Akbilek Köprüsü yakınlarında nehir kenarında sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Kısa sürede yayılan alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangının nehir kenarına atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.