Yeşilırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı yapıldı

Yeşilırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı, Amasya'da düzenlendi.

Yeşilırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı, Amasya Valisi Osman Varol'un başkanlığında Amasya'da gerçekleştirildi.

Belediye Kültür Merkezindeki toplantıya Vali Varol'un yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, DSİ 7. Bölge Müdürü Nazmi Koçak, DSİ yetkilileri, çeşitli kurumlardan ve çevre illerden temsilciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nn okunmasıyla başlayan toplantıda DSİ 7. Bölge Müdürü Nazmi Koçak'ın Devlet Su İşleri (DSİ) Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Taşkın Yönetim Planı uygulamalarının takibi ve Yeşilırmak Nehir Havza Yönetim Planı mevcut durum raporu hakkında bilgilendirme yapması sonrası Havza Koruma Eylem Planı da değerlendirildi.

Toplantıda yaptığı konuşmada son yıllarda doğal hayatın ve bununla bağlantılı olarak su kavramının karşı karşıya kaldığı ciddi tehditler neticesinde dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de bir takım aksiyonların alınmak zorunda kalındığını belirten Vali Varol, “Bugün özellikle Yeşilırmak Havzası'nı değerlendirdiğimizde öncelikle Anadolu'da en önemli nehir havzalarından bir tanesi olduğunu belirtebiliriz. Bu havzanın yüzlerce yıldır, belki binlerce yıldır bereketli toprakları sulayarak burada yaşama kaynaklık ettiği ve aynı zamanda binlerce yıl boyunca birçok medeniyete bu bölgenin ev sahipliği yapmasına da vesile olduğunu belirtmek istiyorum. Ama bugün maalesef özellikle son yıllarda hem ülkemizde hem de dünyanın birçok bölgesinde görmeye alıştığımız bazı gelişmeler nedeniyle bu havzadaki tüm su kaynaklarımız ciddi tehdit ve tehlike altında. Bunun önüne geçilmesi ve kurumların eş güdümlü bir biçimde çalışarak öncelikle mevcut olan tehlikelerin, risklerin azaltılması daha sonrasında da tamamen bertaraf edilerek sürdürülebilir bir su yönetimi, dolayısıyla da doğal kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılması kavramını oluşturmak amacıyla bir arada, koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayacak önemli bir uygulama. Bu uygulama kapsamında sürekli olarak gerçekleştirilen bir takım çalışmalar var. Biz de yönetim heyeti olarak belirli periyotlarla bir araya geliyoruz. Bu kapsamda çalışan kurum ve kuruluşlarımız işbirliği halinde sürekli olarak teknik çalışmalar geliştiriyorlar” ifadelerini kullandı.

Kirlilik, vahşi sulama, bilinçsiz gübre kullanımı, azalan yer altı su kaynaklarının kullanımı ve iklim değişikliği gibi tehditler dolayısıyla su kaynaklarımızın yavaş yavaş artık ihtiyaçlara cevap vermekten uzak bir noktaya geldiğine işaret eden Vali Varol, “Bizler bunlara devlet olarak, devletin ilgili, yetkili kurumları olarak hem merkezi hükümetimiz hem de yerel yönetimlerimizle birlikte bu hususlara mutlaka çözümler üretmek zorundayız. Bunların bir kısmı belki kısa vadede ortaya koyulabilecek çözümler. Bir kısmı özellikle bir takım eğitim programlarıyla, bilinci kültür değişikliğiyle ortaya konulabilecek çözümler olacak. Ama nihayetinde bir noktadan başlayıp bunların çözümü için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu konuda daha fazla görevi olan, daha fazla yetkisi olan, ön planda olan kuruluşlarımız var. Bu işle biraz da tarihi bir şekilde ilgilenen kuruluşlarımız var. Ama önemli olan bütün bu kuruluşların koordineli, eş güdümlü bir şekilde konuya önemli bir şekilde yaklaşmaları. Öncelikle bunu tüm faaliyetlerinin, planlamalarının, çalışmalarının temeline koymaları, daha sonrasında da bu bilinç değişikliğiyle, bu felsefe değişikliğiyle gerekli olan adımları atarak hem bugünümüzü hem de çocuklarımıza emanet edebileceğimiz yarınlarımızı bu sorunlardan arındırılmış bir biçimde gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bu bağlamda yapılan çalışmalarda gayreti, emeği olan tüm kurum kuruluşlarımıza, onların başındaki arkadaşlarımıza, çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Toplantı, görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.