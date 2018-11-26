İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeşilırmak havzası illerinden 14 ülkeye tanıtım atağı

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB), bölgenin turizm potansiyelinin tanıtılması ve bilinirliğinin sağlanması amacıyla Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Kuveyt, Rusya ile Malezya’nın da aralarında olduğu 14 ülkeden turizmcileri Amasya, Çorum, Samsun, Tokat’ta konuk etti.

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB), bölgenin turizm potansiyelinin tanıtılması ve bilinirliğinin sağlanması amacıyla Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Kuveyt, Rusya ile Malezya'nın da aralarında olduğu 14 ülkeden turizmcileri Amasya, Çorum, Samsun, Tokat'ta konuk etti.


4 ildeki turizm yöneticilerinin öncülüğünde sektör temsilcileriyle de buluşan konuk turizmcilere bölgenin turizm potansiyeli ve gelişmekte olan altyapısına ilişkin detaylı bilgiler aktarıldı.


Bölgedeki kültürel miras, arkeolojik ve doğal sit alanları ile yemek kültürü hakkında geniş bilgi edinen konuklarından olumlu dönüşler aldıklarını belirten YHKB Müdürü Yasemin Çoban, “Özellikle Hindistan merkezli turizm acentelerinin Bollywood filmleri için yeni çekim mekanları ile Hint düğünü organizasyonları için yeni destinasyon arayışları içerisinde oldukları anlatıldı. Bu bakımdan film çekimleri için bölgemizde bulunan tarihi mekanlar ile kaleler önerildi. Düğünler için ise bölgemizdeki otellerin yeterli kapasiteye sahip olduklarına işaret ettik” dedi.


YHKB Başkanı Amasya Valisi Dr. Osman Varol da, ulusal ve uluslararası fuarlara katılımın yanı sıra turizm sezonu hazırlıkları öncesi davet edilen turizmcilere yönelik tanıtım çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi.


Amasya'ya gelen turist sayısının her geçen yıl artmasına dikkat çeken Vali Varol, bu potansiyelden hareketle planladıkları bölgesel destinasyon çalışmasıyla 4 ilin turizmde birlikte hareket etmesini sağlayıp konaklama sürelerinin artırmasıyla turizmden daha fazla gelir elde edilmesini hedeflediklerini vurguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.