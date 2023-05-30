Yeşilırmak kızıla döndü

Amasya'da günlerdir etkili olan sağanak yağışların ardından şehrin ortasından geçen Yeşilırmak Nehri, kızıl renge büründü. Görenleri şaşırtan renk değişimi dron kameralarına yansıdı.

Nehrin Amasya merkez bölümü sağanak yağışlar sonrasında yamaçlardan taşınan toprağın etkisiyle kızıl rengine boyandı. Bu durumu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Yağmurlardan dolayı Yeşilırmak, Kızılırmak oldu

Tokat'ın Turhal ilçesinden gezi amaçlı gelen Enes Kök, “Yağmurlardan dolayı Yeşilırmak, Kızılırmak oldu” dedi.

Suyun renginin tıpkı saçları gibi kızıla yakın hale geldiğini belirten Sinem Harmancı, “Rengi değişmiş. Su seviyesi de yükselmiş. Yeşilırmak, Kızılırmak olma yolunda ilerliyor” diye konuştu.

Şehzadeler Gezi Yolu'nda yürüyüş yapan Hilal Özge Erdem de “Sağanak yağışlardan dolayı oldu” şeklinde konuştu.

Birkaç güne kalmaz yine yeşil rengini alır

Çiftçilik yapan Ali Ertürk günlerdir yağan yağmurların kendilerini sevindirdiğini vurgularken, Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci ise “Sert yağan yağmurlar sonrası oluşan sellerden kaynaklı Yeşilırmak'ta bir renk değişikliği oldu. Birkaç güne kalmaz yine yeşil rengini alır” ifadelerini kullandı.