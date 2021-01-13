İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeşilırmak'ta boyu kadar balığı böyle yakaladı

Amasya’da yaşlı bir adam Yeşilırmak’ta boyu kadar büyüklükte balık yakaladı.

Amasya'da yaşlı bir adam Yeşilırmak'ta boyu kadar büyüklükte balık yakaladı. Adamın dev yayın balığını yakalamak için sırılsıklam olduğu o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


Olağanüstü kuraklığın etkisindeki kentte yağışların olmaması sonucu su ve oksijen seviyesinin adeta dip yaptığı Yeşilırmak'ta canlılar da bu durumdan etkilendi. Bazı bölgelerde balık ölümleri görüldü. Kıyıdaki canlı balıklar oltalarla ve nehre giren vatandaşlar tarafından avlandı.


55 Evler Mahallesi Ataşehir mevkisinde nehrin kıyısında dev yayın balığını görüp suya giren yaşlı adam önce elindeki kesici aletle birkaç darbe vurdu. Sonra sırılsıklam olmasına rağmen takip ettiği balığı uzun uğraşı sonucu yakaladı. Nefes nefese kalması üzerine bir süre dinlenmesinin ardından solungaçlarından tutup kıyıya çıkardı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi. Bazı vatandaşlar "Helal olsun dayı" diyerek alkışladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.