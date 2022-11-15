Yeşilırmak'ta su samuru ailesi görüldü, vatandaşlar yayın balığı sandı

Amasya'dan geçen Yeşilırmak'ta nesli tehlike altında olan su samuru ailesine rastlanıldı. Nehir kenarında balık tutmaya çalışan bir vatandaş önce yayın balığı sandığı sürü halindeki canlıların su samurları olduğunu fark edince onları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

“Amasya'da ilk defa görülüyor”

Akşam saatlerinde suyun içinde hızlıca hareket eden 8 su samurunu ilk fark ettiğinde yayın balığı sandığını belirten Ömer İsmail Hakkı Elverdi, “Yayın sandım. Bol olduğunu görünce avın iyi geçeceğini düşündüm. Sonradan su samurları olduğunu anlayınca çok hoşuma gitti. Çünkü Amasya'da ilk defa görülüyor” dedi.

Samurların zarar görmemesi için olta iğnelerini hemen topladığını anlatan Elverdi, “Ardından telefonumla görüntülerini almaya çalıştım. 8 tane saydım. Nesli tehlike altında olan bir tür olduğunu duymuştum. Şehrimizin içinde yaşadığını görünce açıkçası çok sevindim” diye konuştu.

“Samur kardeşlerim balıklardan bize de bırakın. Hepsini yemeyin”

Amatör balıkçılar Şirin Köprüsü civarında fark edilen su samurlarının bölgedeki balıkları avlamaları dolayısıyla bugünlerde evlerine elleri boş halde dönüyor. Doğayı güzelleştirdiklerine dikkat çektiği samurlara seslenen işçi emeklisi Ali Şahin de “Samur kardeşlerim balıklardan bize de bırakın. Hepsini yemeyin” şeklinde konuştu.