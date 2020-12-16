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Yeşilırmak'ta su seviyesi alarm veriyor

Türkiye’de çok şiddetli kuraklık riski atındaki kentlerden biri olan Amasya’nın ortasından geçen Yeşilırmak Nehri adeta alarm verdi.

Türkiye'de çok şiddetli kuraklık riski atındaki kentlerden biri olan Amasya'nın ortasından geçen Yeşilırmak Nehri adeta alarm verdi. Su seviyesinin her geçen gün düştüğü nehrin ortasında adacıklar oluştu.


Kışın kar, yaz ve sonbaharda da beklenen yağışın düşmemesi nedeniyle çok şiddetli kuraklık riskinin yaşandığı kentte debisi düşen Yeşilırmak'ta alarm veren durum köprü ayaklarına ve kıyı şeridine yansıdı. Su miktarının saniyede yaklaşık 10 metreküp olduğu nehirde suyun fazla olduğu alanlarda balık tutan vatandaşlar durumu endişeyle takip etti.


Vatandaşlardan Hamdi Demir, “İnşallah yağışlar başlarda biz de Yeşilırmak'ın alışık olduğumuz haline kavuşuruz” dedi.

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