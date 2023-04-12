Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi, iş makinesi sular altında kaldı, balıklar kıyıya vurdu

Amasya'nın Taşova ilçesinden geçen Yeşilırmak'ta son günlerde artan yağışın etkisiyle nehir suları yükseldi. Arızalanan bir iş makinesi sular altında kalırken balıklar ise kıyıya vurdu.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Son birkaç günde yoğun yağış alan bölgemizde ırmak sularında, çok ciddi manada artış olduğunu söyleyebiliriz. Yeşilırmak Nehri üzerinde çalışma yapan bir iş makinesinin arızalanması sonucu ve aniden de su artışının gerçekleşmesiyle beraber iş makinesinin sular altında kaldığını söyleyebiliriz. Can kaybı söz konusu değil” dedi. Gazetecilere açıklama yapan Başkan Öztürk, “Bu birkaç günlük süre içerisinde dikkatli olmaları dere kenarlarından uzak durmalarını bir kez daha buradan sizler aracılığıyla belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Kıyıya vuran balıkları vatandaşlar tutmaya çalıştı. Polis ve zabıta ekipleri zehirli olabileceği için uyardıkları vatandaşlardan balıkları tutmamalarını istedi. Irmaktan elleriyle balık tutan Hasan Hüseyin Çelik, “Aniden ırmağın yükselmesiyle balıklar hep kenarlara vurdu. Ölmesindense vatandaşımız bir balık yesin dedik. Herkes ırmağın kenarına indi. Balık tutuyorlar. Uyardılar, anons yaptılar. ‘Irmağın kenarına inmeyin' diye. Yenir, aniden ırmağın çamurlu akmasından dolayı balıkta bir şey yok. Gördüğünüz gibi sapasağlam balıklar. Yesinler afiyet olsun” şeklinde konuştu.