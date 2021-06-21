Yeşilırmak'taki görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak proje masaya yatırıldı

Amasya'nın ortasından geçen Yeşilırmak'ın nehir yatağının düzenlenmesine ilişkin hayata geçirilmesi planlanan projeye ilişkin toplantı düzenlendi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Çevresinde peyzaj alanları da bulunacak bu proje gerçekleşirse tarih ve kültür şehri Amasya'mıza ayrı bir güzellik katacaktır. Projeyle ayrıca özellikle yaz aylarında debinin düşmesiyle beraber düzensiz akan nehir yatağındaki görüntü kirliliği ortadan kalkacaktır” dedi.

Amasya Belediyesi'nin Yeşilırmak Nehir Yatağının şehir merkezinde kalan 8 kilometrelik kısmını tekrar düzenleyerek hem görsel güzellik açısından, hem de çevre kirliliğinin önlenmesi bakımından fayda sağlayacak bir proje üzerinde çalıştığını hatırlatan Vali Masatlı, proje ön hazırlığı kapsamında insansız hava araçlarıyla ırmak yatağı ve çevresinin 3 boyutlu haritasının hazırlandığını belirtti. 2 etap olarak planlanan projede 1. etabın Yeşilırmak Köprüsünden başlayarak Künç Köprü'de biterken 2. etabın ise İstasyon Köprüsü ile Şirin Köprüsü arasındaki alanı kapsadığını söyledi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, DSİ 73. Şube Müdürü Turgut Yorulmaz ve diğer yetkililerinin de yer aldığı toplantıda projenin teknik detaylarına ilişkin bir sunum yapılarak fikir alışverişinde bulunuldu.