YHKB'den bütçe tasarrufuyla 3 kente çöp toplama aracı

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği'nin (YHKB) bütçesinde yaptığı tasarruflar sonucu alınan 3 çöp toplama aracı Amasya, Çorum ve Tokat il özel idarelerine teslim edildi.

Toplam 920 bin lira değerindeki araçların tesliminin yapıldığı törene katılan YHKB Başkanı Amasya Valisi Dr. Osman Varol ile Çorum Valisi Mustafa Çiftçi araçların ruhsat ve anahtarlarını il genel meclislerinin başkanlarına verdiler. Vali Varol, uzun yıllar boyunca bütçesinde yaptığı tasarruflar sonucu bu kazanımlarını sağlayan birliğin yönetiminde söz sahibi olmuş eski valilere, il genel meclisi üyelerine ve yetkililere teşekkür etti.