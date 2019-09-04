Yolcu midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Amasya'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs ile süt taşıyan kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İmirze Topal (54) idaresindeki 05 EL 402 plakalı midibüs ile Hasan Satılmış (21) kontrolündeki 05 BG 760 plakalı kamyonet, Küçük Sanayi Sitesi önündeki kavşakta çarpıştı. Kazada İmirze Topal, Hasan Satılmış, Bekir Şengül (69), Tolgahan Şengül (28) ve Çağdaş Ayan (29) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.