İhlas Haber Ajansı

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Yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletteki genç hayatını kaybetti

Amasya?nın Suluova ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletteki iki kardeşten biri hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Bekir T. yönetimindeki 60 TY 626 plakalı yolcu otobüsü, Amasya?nın Suluova ilçesinde Yenidoğan Mahallesi kavşağında karşısına çıkan motosikletle çarpıştı. Motosikletteki Ali Efe Gümüş ve kardeşi Suden Gümüş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan 16 yaşındaki Ali Efe yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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