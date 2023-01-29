Yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletteki genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Bekir T. yönetimindeki 60 TY 626 plakalı yolcu otobüsü, Amasya?nın Suluova ilçesinde Yenidoğan Mahallesi kavşağında karşısına çıkan motosikletle çarpıştı. Motosikletteki Ali Efe Gümüş ve kardeşi Suden Gümüş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan 16 yaşındaki Ali Efe yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.