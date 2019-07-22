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Yöresel kıyafeti ve parfümleriyle 27 yıldır turistlerin ilgi odağı

Amasya’da yaşayan 86 yaşındaki Kore Gazisi Elvan Özgüray, giydiği yöresel kıyafeti ve satmak için çeşitli kokuları doldurduğu küçük kutusuyla Amasya’ya gelen turistlerin ilgi odağı oluyor.

Amasya'da yaşayan 86 yaşındaki Kore Gazisi Elvan Özgüray, giydiği yöresel kıyafeti ve satmak için çeşitli kokuları doldurduğu küçük kutusuyla Amasya'ya gelen turistlerin ilgi odağı oluyor.


Amasyalı Kore Gazisi 86 yaşındaki Elvan Özgüray, “Ben aşağı yukarı 27 sene oluyor. 27 senedir esans satıyorum. Benlen fotoğraf çekiniyorlar güzel çıkıyor. 27 sene oluyor ben buna başlayalı. Karakedi, çoban, iğde çiçeği, gül yağı böyle satıyorum. Yaşlandım" diye konuştu.


Kore Gazisi Özgüray, ara sıra türkü söyleyerek de turistlerin dikkatini çekiyor. Elvan Özgüray, Sultan II. Bayezid Cami'sini ziyarete gelen turistlerle hatıra fotoğrafı çektirip onlarla sohbet etmeyi ihmal etmiyor.

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