Yöresel yemek tariflerini Avrupalı arkadaşlarıyla paylaşıyorlar

Amasya'da bir okuldaki öğrenciler, yöreye özgü yemeklerin tariflerini proje ortağı olduğu Avrupa ülkelerindeki okullarla paylaşıyor.

Yerli Malı Haftası dolayısıyla baklalı dolma, etli bamya, keşkek ile çatal çorbasının da aralarında olduğu yemeklerden yapan Ziyapaşa Ortaokulu öğrencileri, birbirinden lezzetli yemeklerini tariflerini ‘Cultural meals' adlı proje kapsamında Romanya, Arnavutluk, Polonya, Fransa, İtalya, Yunanistan, Danimarka, Portekiz, İspanya ve Litvanya'daki arkadaşlarına aktarıyor.

75 öğretmen ve 103 öğrencinin katıldığı proje bünyesindeki ortaklarının da kendi ülkelerine ait yemekleri kendilerine tarif ettiklerini belirten İngilizce Öğretmeni Dilek Yücetürk, “Bu yemekleri çocuklarımızla birlikte yaparak yemek kültürlerimizin nesilden nesle aktarılmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz” dedi.

Okul Müdürü Ramazan Mutlu emeği geçen öğrenci ve öğretmen arkadaşlarına teşekkür etti. Öğrenciler hazırladıkları yemekleri Milli Eğitim Müdürü Dr. Hüseyin Güneş ve beraberindeki konuklarına da ikram etti.