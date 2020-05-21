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Yürütülen projeler değerlendirildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 7’den 70’e Akıl ve Zeka Oyunları e-twınnıng Projesi katılımcısı 30’dan fazla öğretmen ve 100 öğrenci, yürütülen projeleri değerlendirdi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 7'den 70'e Akıl ve Zeka Oyunları e-twınnıng Projesi katılımcısı 30'dan fazla öğretmen ve 100 öğrenci, yürütülen projeleri değerlendirdi.


Merzifon Fatih İlkokulu 2/C Sınıf Öğretmeni Hatice Satılmış'ın kuruculuğunu yaptığı "7'den 70'e Akıl ve Zekâ Oyunları" e-twinning projesi kapsamında, proje katılımcısı 30'dan fazla öğretmen ve 100 öğrenci e-konferans yöntemiyle buluşarak, yürütülen projeleri değerlendirdi. Proje üyesi öğrenciler projeyi keyifle yürüttüklerini, yeni öğrendikleri akıl ve zekâ oyunları sayesinde il ve ilçe turnuvalarında başarı gösterdiklerini dile getirdi.

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