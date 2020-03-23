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Zabıta vatandaşları bilgilendiriyor

Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında, vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından illere gönderilen afiş ve ilanlar zabıtalar tarafından dağıtılıyor.


Amasya Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri bu sabahtan başlayan mesai ile şehrin her yerine bilgilendirici afiş asarak, korona virüsü karşısında vatandaşların bilinçlenmesini sağlıyor. Konuyla ilgili olarak Zabıta Müdürü Mustafa Kesler, "Bu sabah mesaimizde başladığımız afiş asma ve el ilanı dağıtma çalışmamız ile binden fazla afiş astık ve şehrimiz her noktasında 5 binden fazla el broşürü dağıttık. Burada amacımız vatandaşlarımızı korona virüsüne karşı bilinçlendirmek ve tedbirli hale getirmektir" dedi.


Kesler, bilgilendirme çalışmalarının önümüzdeki günlerde de süreceğini belirtti.

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