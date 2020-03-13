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Zabıtadan fiyat artışı iddialarına karşı denetim

Amasya’da zabıta ekipleri tarafından, marketlerde anormal fiyat artışı iddialarına karşı denetim yapıldı.

Amasya'da zabıta ekipleri tarafından, marketlerde anormal fiyat artışı iddialarına karşı denetim yapıldı.


Türkiye'de görülen 2 korona virüsü vakası sonrasında fırsatçıların özellikle kolonya ve hijyen ürünleri fiyatlarında yaptıkları oynamalara karşı yurt genelinde denetimler devam ediyor. Amasya Belediyesi Zabıta ekipleri de korona virüsü salgını nedeniyle bazı ürünlerde anormal fiyat artışları olduğu yönündeki iddialara karşı marketleri denetledi. Zabıta ekipleri özellikle kolonya, el dezenfenktenleri ve hijyen ürünlerinde fiyat ve etiket kontrolü yaptı.


Denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.

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