İhlas Haber Ajansı

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Zakkum'dan Amasya'da yılbaşı konseri

Türk rock müziğinin başarılı gruplarından Zakkum, Amasya’da yılbaşı konseri verdi.

Türk rock müziğinin başarılı gruplarından Zakkum, Amasya'da yılbaşı konseri verdi.


Amasya Belediyesi'nin düzenlediği konserde sevilen şarkılarını seslendiren grup, Amasyalılara keyifli bir yılbaşı gecesi yaşattı.


Yavuz Selim Meydanı'nı dolduran çok sayıda vatandaşın izlediği konserde yılın ilk dakikalarında havai fişek gösterisi yapıldı. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'dan çiçek alıp hayranlarının yeni yılını kutlayan grubun solisti Yusuf Demirkol, “2022 senesi bize sevgi ve barış getirsin” dedi.


Konserin öncesinde Mehmet Yıldırım adlı genç birlikte sahneye çıktığı Merve Balcı'ya evlenme teklif etti. Bir süre yaşadığı şaşkınlığın ardından ‘evet' yanıtı veren Balcı ile birlikte dans ettiği Yıldırım izleyiciler tarafından alkışlandı.

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