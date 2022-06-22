Zara'nın Amasya konserine yağmur engeli

Türk halk müziğinin sevilen sesi Zara'nın Amasya'da vereceği konser yağan yağmur sonrası sahnedeki ses sistemlerinin zarar görmesi nedeniyle ertelendi.

12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Amasya Belediyesinin düzenlediği konserin başlamasına saatler kala yağan yağmur sonrası sahnedeki ses sistemleri zarar gördü. Bu durum sonrası konser ileriki bir tarihe ertelendi.

"Bu güzeller güzeli şehir Amasya'ya bir kez daha geleceğiz"

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile birlikte açıklamada bulunan Zara, “Maalesef konseri ertelemek zorunda kaldık. Bunun bir güzel tarafı var. Bu güzeller güzeli şehir Amasya'ya bir kez daha geleceğiz. Temmuzun sonu ya da ağustosun başında olabilir. Daha henüz netleştirmedik. Her şerde bir hayır vardır” dedi. Belediye Başkanı Sarı, çiçek ve hediye verdiği sanatçıya olan ilgiyi bu kadar tahmin etmediğini belirterek, “Allah sizi nazarlardan korusun” diye konuştu. Zara, konakladığı otelde kendisini bekleyen hayranlarıyla da fotoğraf çektirdi.