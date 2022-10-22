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'Zeytin'in karanlık ve sessiz dünyası

Amasya’da ‘Zeytin’ adlı 17 yaşındaki köpek, 7 yıldan fazla süredir gözleri görmemesine rağmen güçlü sezgileri sayesinde etrafındakilere çarpmadan hayata tutunmayı başardı.

Amasya'da ‘Zeytin' adlı 17 yaşındaki köpek, 7 yıldan fazla süredir gözleri görmemesine rağmen güçlü sezgileri sayesinde etrafındakilere çarpmadan hayata tutunmayı başardı.


Doğduğunda sahiplendikleri köpeğinin 7 yıl önce görme yetisini kaybetmesi sonrası bir yıldır da işitme sorunu yaşamasına karşın etrafındaki hareketliliği takip ettiğini belirten sahibi Hayrettin Demirci, “Bağevimizin sessizce bekçiliğini yapıyor. 17 yıldır bizim sevimli dostumuz” dedi.


Kataraktan gözleri kapanan köpeğini ilerleyen yaşı nedeniyle riskli olacağı için ameliyat ettirmekten sakınan Demirci, “Yiyeceklerin yanı sıra vitaminle besliyoruz. Uzayan tüylerini bile kestiremiyoruz. Çünkü veterinerler bünyesinin kaldıramayacağını anlattılar” diye konuştu.


Bir köpeği daha bulunan Demirci, ailecek çok sevdikleri ‘Zeytin'e ömrünün sonuna kadar bakmaya devam edeceklerini belirtti.

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