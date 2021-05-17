Ziyaret'te 2. etap TOKİ konutlarının anahtar teslimi yapıldı

Amasya'nın Ziyaret beldesinde TOKİ tarafından inşa edilen 356 konut hak sahiplerine teslim edildi.

2. etap TOKİ konutlarının teslim törenine katılan Vali Mustafa Masatlı, “Kırsal nüfusun azaldığı ülkemizde halkımızın beldemize yapılan bu konutlara ilgi göstermesi kırsal yaşamın yeniden canlanması ve ilimizin tarımsal potansiyelini en üst düzeyde kullanmamız adına umut verici bir gelişmedir” dedi.

Ramazan Bayramı sonrasında gerçekleşen törende hak sahiplerine anahtarlarının teslim edilmesinden memnuniyet duyan Vali Masatlı, “Sosyal donatıları, camisi ve ticari alanlarıyla tam bir yaşam merkezi olan bu projede yer alan 356 konutun hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, kendilerine bu konutlarda aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum” diye konuştu.

Son 18 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki hükümetler döneminde Türkiye'de, sağlıktan ulaşıma, eğitimden sosyal hizmetlere, tarımdan sanayiye kadar birçok alanda büyük bir gelişim ve dönüşüm yaşandığına değinen Mustafa Masatlı, bugünkü anahtar teslimleriyle birlikte kentte TOKİ tarafından 5412 konutun yapımının tamamlandığını vurguladı. Masatlı, “Bu gelişimin önemli ayaklarından birini de kentsel dönüşüm ve toplu konutlar oluşturmaktadır. Birinci derece deprem kuşağında yer alan Ülkemizde gerçekleştirilen yasal değişiklikler ve modern bir şehircilik anlayışı ile yapı stokumuz güçlendirilerek şehirlerimizi depreme dayanıklı bir hale getirmek için çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir” şeklinde konuştu.

Aşağı Mahallede inşa edilen konutların yöre halkına hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık da inşa edilecek 150 konutluk 3. Etap TOKİ konutlarının ihalesinin ise Haziran ayında yapılacağını söyledi.

Törende AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti İl Başkanı M. Akif Kesmekaya ve MHP İl Başkanı Şuayip Ak da yer aldı.