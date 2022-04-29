1 ayda 152 bini aşkın kişiye "KAAN Geliştirme Eğitimleri" verildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, 1 Mart-1 Nisan tarihleri arasında 152 bin 510 kişiye "KAAN Geliştirme Eğitimleri" verildiği duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, 1 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında 152 bin 510 kişiye "KAAN Geliştirme Eğitimleri" verildiği duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer verildi:

“5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, genel kolluk kuvvetleriyle etkili iletişim ve işbirliği ile entegrasyonunu sağlamak, kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanarak aidiyet duygularını geliştirmek, suçu meydana gelmeden önlemek, meydana gelen olaylardan genel kolluğun en seri şekilde bilgilendirilmesini sağlamak, devam eden olaylara etkin ve zamanında müdahale ederek olay yerindeki delillerin sağlıklı şekilde muhafazası ve genel kolluğa teslimi amacıyla ülkemize özgü yerli ve milli bir anlayışla geliştirilen “Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN)” hayata geçirilmiştir. KAAN Projesi, 2019 yılında pilot il olan İstanbul'da faaliyete geçirilmiş, Sayın Bakanımız tarafından açılış ve tanıtımı yapılarak duyurulmuştur. İstanbul ilinde elde edilen başarılı sonuçlar neticesinde projenin tüm ülkemize yaygınlaştırılması kararı alınarak önce 30 Büyükşehrimizde, sonrasında da kalan 51 ilimizde bulunan başta kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havaalanları, alış veriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma istasyonları ve güzergâhları olmak üzere illerimiz açısından kritik olan yerlerde çalışan özel güvenlik görevlileri ve kendileriyle işbirliği içerisinde bulunacak olan genel kolluk personeline eğitimler verilerek proje kapsamı genişletilmiştir.”

“KAAN Projesi hedeflerine ulaşarak uygulama haline gelmiştir”

Projenin amacına uygun hale getirildiğinin belirtildiği açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Günümüz itibari ile ülke genelinde özel güvenlik izni verilen 52 bin 752 noktada 200 bin 207 özel güvenlik görevlisi ve 23 bin 388 genel kolluk personelinin katılımıyla KAAN Projesi hedeflerine ulaşarak Uygulama haline gelmiştir. KAAN Uygulamasının önemli bir fonksiyonu olan iletişimin, etkin ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla hazırlanan ve günümüzde 140 bin'den fazla özel güvenlik görevlisi tarafından aktif bir şekilde kullanılmakta olan “EGM KAAN Mobil Uygulaması” ve KAAN iletişim kanalları üzerinden 47 bin 786 bildirim gerçekleştirilmiş; bu çerçevede 16 bin 881 kişiye adli ve idari işlem yapılmıştır. KAAN Uygulamasının kurumsal hale getirilmesi amacıyla “KAAN Uygulama Genelgesi” hazırlanarak 23.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır. Bununla birlikte, Sayın Bakanımızın ülke genelinde görev yapan tüm özel güvenlik görevlilerinin KAAN Uygulaması kapsamına alınması talimatına ilişkin devam eden çalışmalar kapsamında; ülke genelinde özel güvenlik izni alınan tüm noktalarda görev yapan özel güvenlik görevlileri, güvenlik yöneticileri ve güvenlik sorumluları ile proje kapsamında kendileri ile işbirliği içerisinde görev yapacak olan genel kolluk personeline yönelik 1 Mart - 1 Nisan 2022 tarihleri arasında ‘KAAN Uygulaması Geliştirme Eğitimleri' verilmesi planlanmış olup, bu kapsamda ülkemiz genelinde toplam 152 bin 510 kişiye eğitim verilmiştir. Söz konusu eğitimlere, üniversitelerin koruma ve güvenlik programı bulunan meslek yüksekokulu öğrenci ve öğretim üyeleri de dahil edilmiş, Kaan eğitimlerine 84 öğretim görevlisi, bin 944 üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 2 bin 28 kişi katılım sağlamıştır. Ayrıca PMYO ve POMEM'de eğitim gören polis memuru adaylarına yönelik olarak; 02 Mart - 28 Nisan 2022 tarihleri arasında 5 Polis Meslek Yüksek Okulu ve 22 Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde “KAAN Farkındalık Konferansları” gerçekleştirilmiştir. Konferanslara; toplamda 13 bin 575 Polis Okulu öğrencisi ile 2 bin 346 Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel katılım sağlamıştır.”

“Bahse konu denetim ve eğitim faaliyetlerimiz önümüzdeki süreçte devam edecektir”

Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan tedbirlerin de belirtildiği açıklama şu cümlelerle devam etti:

“Ayrıca, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle daha önceki yıllarda olduğu gibi vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi amacıyla halkımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, havalimanları, raylı ulaşım sistemleri (tren ve yht garı/metro/tranvay/teleferik), iskele/liman ve otogarlarda özel güvenlik uygulamalarının yeterlilikleri, buralarda görev yapan özel güvenlik görevlileri tarafından sunulan güvenlik hizmet kalitesinin arttırılması, yetki, görev ve sorumlulukları ile alınan/alınması gereken güvenlik tedbirlerinde farkındalık yaratılması amacıyla; Ramazan ayı içerisinde, 21 İlimizde 286 noktada Başkanlığımız kadrosunda görevli 60 Polis Başmüfettişi tarafından, diğer illerimizde ise İl Emniyet Müdürlükleri Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından rehberlikçi anlayışa dayalı denetim ve eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bahse konu denetim ve eğitim faaliyetlerimiz önümüzdeki süreçte devam edecektir.”