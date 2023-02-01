1 buçuk milyon lira değerindeki bilgisayar malzemesi yangında küle döndü

Ankara'da bir bilgisayar dükkanında çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, 1 buçuk milyon lira değerindeki bilgisayar malzemesi yanarak küle döndü.

Olay, Yenimahalle ilçesi Ragıp Tüzün Caddesi Akın Caddesi üzerinde bulunan bir bilgisayar bakım-onarım dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın içerideki malzemeleri tutuşturdu. Dükkanın tamamını kısa sürede saran alevlerin bataryalara da sıçraması sonucu içeride defalarca patlamalar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dükkanın bulunduğu binanın tahliye edilmesi ve çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Binayı saran alevlerin ve dumanlar çevredekilerin büyük korku yaşamasına neden olduğu o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Küle dönen dükkanda yanan malzemelerin toplam değerinin 1 buçuk milyon lira olduğu öğrenildi.

“Her şey yanmış”

Yangınla ilgili konuşan dükkan sahibi Bora Gülseven, “Malzeme almak için dükkandan çıkmıştım. Arkadaşlarım aradı, ‘dükkan yanıyor' dediler. Geldiğimde dükkan yanıyordu. Prizlere takılı sadece bir bilgisayar vardı. Her şey yanmış. İçeride kimse yoktu. Zararın boyutunu maddi olarak yaklaşık 1 buçuk milyon lira değerindeydi. Müşterilerin zararını henüz ben de bilmiyorum” dedi.

“Ön ve arka taraflarda çok büyük patlamalar oluştu”

Yangının tanıklarından Murat Çiçek, “Binamızın içerisindeki bilgisayar dükkanında patlamayla birlikte aşağıya indik. İtfaiyenin yakında olması ve başarılı müdahalesiyle insanlar binadan tahliye edildi. Ön ve arka taraflarda çok büyük patlamalar oluştu. Kimsenin dükkanda olmaması can kaybını önledi. İçeride bazı yanıcı maddelerle temizlik işleri yapıldığı söyleniyor. O sebepten yangın çıkmış olabilir. Şu anda can kaybı ve yaralanma yok. Hepimiz çok korktuk patlama seslerinden. 3, 4 kez patlama sesi duyduk, ardından da alevlerin yükseldiğini gördük” ifadelerini kullandı.