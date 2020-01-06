(1) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dişileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Irak Meclisi'nin kararı bağlayıcı değil ama en azından Şii grubunun bir tutumunun göstergesidir. Süleymani'nin öldürülmesiyle sadece Irak'ta değil İran'da da dengeler çok değişecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'da bulunan medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. 2019 yılına ilişkin değerlendirme toplantısı yapan Çavuşoğlu, sonra da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu Irak Meclisi'nde ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılmasına ilişkin alınan karara yönelik, “Irak Meclisi'nin kararı bağlayıcı değil ama en azından Şii grubunun bir tutumunun göstergesidir. Süleymani'nin öldürülmesinden sonra bizi ilgilendiren kısmı ise geçtiğimiz yıl içerisinde 3+3 toplantı gerçekleştirildi ve çalışma grubu kurduk. Bu toplantının amacı Irak'ta güvenlik iş birliği anlaşmasının imzalanmasıdır. Bunun içinde Başika da var, bunun içinde PKK ile mücadele de var birlikte ne yapabilir ve birlikte adımlar atalım. Başika konusunda ortak bir eğitim ve harekât merkezi oluşturabilir miyiz bunu gündeme getirdik. Arkadaşlarımız bu konuda çalışmaya devam etsin dedik. Tüm bu görüşmeler devam ederken önce hükümet krizi yaşandı ve sonra da bu kriz yaşandı. Dolayısıyla dünkü karar Amerika'yı ele alan bir karar ama herkesi ilgilendiriyor fakat bağlayıcı değil” diye konuştu.

"Suriye rejimi toprakların büyük bir kısmını kontrol ediyor"

Süleymani'nin öldürülmesiyle sadece Irak'ta değil İran'da da dengelerin çok değişeceğine işaret eden Çavuşoğlu, “Amerikalılara özellikle söyledik. İran'da radikal gruplar güç kazanacak. Bir endişemiz de nükleer anlaşmadan çekileceğine yönelikti bu noktada açıklamalar geldi. İdlip'te göç dalgası devam ediyor. 300 binden fazla yerinden edilmiş insan var. Bunlardan 100 bini bizi sınırımıza geliyor. Elbette hazırlıklarımız var ama bu göç dalgası devam ederken Türkiye'nin tek başına üstesinden gelebileceği bir sorun olmaz. Suriye içindeki yerinden edilmiş insanlara da insani yardımları ulaştırmamız lazım. Rejim şu anda toprakların büyük bir bölümünü kontrol ediyor. Rejimin yaşayan insanlara herhangi bir şey vermemesinin de risk olduğunu gözlemliyoruz. Bu iç siyasete yönelik bir yorum değil” ifadelerini kullandı.

2020 Suriye, Mısır ve İsrail için yeni bir başlangıç mı?

Suriye, Mısır ve İsrail ile 2020 yılı içerisinde beklenmedik bir anlaşma yapılıp yapılamayacağı sorusu üzerine Bakan Çavuşoğlu, “2020 yılı içinde Suriye Mısır ve İsrail sürpriz bir gelişme olur mu? Esasen Suriye ile istihbarat düzeyinde görüşmelerimiz olabileceğini Sayın Cumhurbaşkanımız 2019 yılı içinde açıklamıştı. Özellik terörle mücadele konusunda, PYG, PKK konusunda istihbari düzeyde görüşmeler olabilir. Siyasi bir çözüm olmadan beklediğiniz anlamda bir gelişmenin olamayacağını söyleyebilirim. Mısır ile zaten bizim düzeyimizde görüşmeler yapılıyor. Mısır'ın istikrarı bizim için önemli, İslam dünyası, Afrika için önemli. Ama şu an Mısır'ın istikametini doğru bulmuyoruz, yanlış buluyoruz. Bizim düzeyimizde görüşmeler devam eder. Ama Mısır'ın ortaya koyduğu şartlar bizim açımızdan kabul edilebilir şartlar değil. Örneğin Cumhurbaşkanımızın, Mursi'nin ölümü ile ilgili yorum yapmasını istemiyorlar. Mısır'la ilgili bir ihlal olduğu zaman 'Türkiye yorum yapmasın', öyle bir dünya yok. Herkes Türkiye ile ilgili konuşuyor biz cevap veriyoruz da siz Türkiye ile ilgili konuşamazsınız demiyoruz hiçbir ülkeye. İsrail ile bir belirsizlik var. Kendi açılarından hükümeti kuramadılar. Yeni hükümeti kim kuracak öyle görünüyor ki Netanyahu ile bir yere varmamız mümkün değil. Eğer yeni bir hükmet kurulur da başta Filistin ve Kudüs konusunda makul bir tutum sergilerlerse neden olmasın” değerlendirmesin bulundu.