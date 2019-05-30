1 Haziran LGS öncesi son taktikler

Nesibe Aydın Okulları uzmanları, LGS öncesinde öğrenci ve ailelerin en çok merak ettiği soruları yanıtladı. Bu sorular ve cevapları şöyle:

Sınavdan bir gün önce ders çalışmak doğru mudur?

Öğrencilerin pek çoğu o gün okullarına gitmek yerine evde dinlemeyi tercih edeceklerdir. Ancak o günü evde tamamen boş geçirmeleri, hatta ekran karşısında gözlerini ve beyinlerini zorlamaları yorgunluk yaşamalarına neden olacaktır. Sınav öncesi gün özellikle kendilerine çok güvendikleri ders ve konulardan ara ara soru çözerek konsantrasyon sağlamak ve pratik yapmak faydalı olacaktır. Sevdikleri müzikleri dinlemeleri ve açık havada kısa yürüyüşler yapmaları, dinlenmelerini ve motive olmalarını sağlayacaktır. Hatırlatmak isteriz ki, çok enerji kaybedecekleri bedensel faaliyetlerden uzak durmak, sakatlanmalara karşı alacakları bir önlem olacaktır.

Sınavdan bir gece önce sağlıklı bir uyku uyumak için neler yapmak gerekir?

Öğrenciler, sınav öncesi günü sakin ve dingin geçirebildiyse büyük ihtimal gece uykuya da rahat dalacaktır. Öncelikle aileler gündemlerini değiştirip, sınavdan başka konulara yoğunlaşmalılar. Önemli hatırlatmalar dışında sınava dair konuşmalardan uzak durmak gerekir. Akşam yemeğinden sonra ılık bir duş almasını sağlayıp, gerçekten uykusu gelince öğrenciyi yatağa yönlendirmeliyiz. Uyku gelmeden yatağa geçmek, öğrencide kaygı doğuracak düşünceler oluşmasına neden olarak uyku kaçırabilir. Uyumadan önce okuma alışkanlığı olanlar (en fazla yarım saat), bu alışkanlıklarını bozmamaya o akşam da özen göstermelidir.

Sınav sabahı nasıl bir kahvaltı etmeli ve nasıl giyinilmeli?

Günlük rutinde kahvaltı etme alışkanlığı varsa sınav sabahı da aynı alışkanlığına devam etmeli. Ancak bu alışkanlığı edinmemiş öğrenciye kahvaltı konusunda zorlayıcı olmak doğru değildir. Kahvaltıda tüketilecek besin çeşitleri konusunda da kriter, yine alışkanlıklara göre olmalıdır. Çok ağır ve yağlı olmayan her tür besinle yapılacak kahvaltı, dikkati toplamak için de fayda sağlayacaktır. İçecek olarak süt, taze sıkılmış meyve suyu veya çay içebilirler. Gazlı, asitli içeceklerden uzak durulmalıdır. Kahvaltı yapmakta zorlanan öğrenciler, evde hazırladığınız bir sandviç ve içeceği, yolda giderken veya sınav yerine geldiklerinde yiyebilirler.

Sınavda tüm dikkatin doğru bir şekilde sorulara yönelmesi için rahat kıyafetler tercih edilmesi de önemlidir. Özellikle sınav salonunun gerekenden sıcak ya da soğuk olması durumlarına karşı iki kat giyilmesi (tişört-gömlek vb.), kolaylıkla çıkarabilecek formatta olması (düğmeli ya da fermuarlı), beli sıkmayan rahat bir alt eşofman ya da pantolon tercih edilmesi ve ayakları sıkmayan çorap ve ayakkabı giyilmesi öğrencinin konsantrasyonu için çok önemlidir.

Sınav başlangıcında ve esnasında heyecan nasıl kontrol edilebilir?

Nesibe Aydın Okulları uzmanları, dengeli hissedilen heyecan duygusunun normal olduğunu ve başarı için motive edici olduğunu ifade ettiler. Bu bilginin kabullenilmesi, hem öğrencinin hem de ailenin sınav sabahı duygularını kontrol etmesini kolaylaştıracaktır. Heyecan konusunda ailelere önemli bir görev düşmektedir. Anormal bir sabaha uyanılmış gibi aşırı iyi haller ya da gergin tepkiler, zorlamalar ya da meraklı sorulan sorular, öğrencinin heyecan seviyesini arttıracaktır. Bu nedenle, ailelerin destekleyici tutumlar sergilemeleri ve sonuçla ilgili beklentilerini sürekli ifade etmekten kaçınmaları gerekmektedir.

Öte yandan sınav başlangıcında artan heyecanın, ilk soruyla karşılaştıktan sonra azaldığı bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. O ana kadar öğrencinin çevresini gözlemlemesi ve derin nefes alarak sınav bitiminde duyacağı rahatlamayı hayal etmesi, heyecanı bastırmak için en iyi yöntemdir.

Heyecanın doruğa çıktığı bu dönemde, en önemli unsurun motivasyon olduğunu belirten Nesibe Aydın Okulları uzmanları, yıl boyunca gereken çalışmaları yapmış ve inancını koruyarak sınava giren adayların hedeflerine mutlaka ulaşacaklarının altını çizdiler.