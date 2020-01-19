1. Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali başladı

Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali, açılış gecesi ve ödül töreniyle başladı. Gecede, Meral Okay Özel Ödülü Biket İlhan'a, Senaryo Yazım Özendirme Ödülü ise Gökşin Doğa Egesoy'a verildi.

1. Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen açılış gecesiyle başladı. Çankaya Belediyesi ve Sinemazon işbirliğiyle düzenlenen festivalin açılış gecesinde ödüller de sahiplerini buldu. Yönetmen Gülten Taranç'ın “Kadın Yönetmenler Belgeseli”nin gösterimiyle başlayan gecede Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner açılış konuşmasını yaptı. Çankaya Belediyesinin toplumdaki yerini güçlendirmek, kadın emeğini görünür kılmak ve eşitlikçi bakış açısını toplumda yerleştirmek için birçok projeyi hayata geçirdiğini belirten Güner, “Biz Çankaya'da kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelelerine destek olmayı ve bu alandaki taleplerini gerçekleştirmeyi temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu bilinçle çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir” dedi.

Açılışa Meral Okay'ın babası Ata Katı da katıldı. Katı, “Kızımı ve bütün sanatçıları minnet ve şükranla anıyorum. Çok genç yaşta kaybettiğim kızımı sizlerin huzurunda rahmetle anıyorum. 90 yaşında böyle bir sahneye şahit olduğum için çok mutluyum” dedi.

Ödüller sahiplerini buldu

Gecede “Meral Okay Özel Ödülü”nü Biket İlhan'a Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner verdi. Genç kadın yönetmenleri senaryo yazımına teşvik etmek amacıyla verilen “Senaryo Yazım Özendirme Ödülü”ne ise jüri tarafından Gökşin Doğa Egesoy layık görüldü. Açılış gecesi, ödüllerin sahiplerine verilmesinin ardından Ahu Sağlam konseriyle devam etti.

1. Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali, 22 Ocak'ta sona erecek. Festival boyunca, sinema gösterimleri, atölye çalışmaları ve paneller Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.