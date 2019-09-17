1 milyarlık sahte fatura ile kamuyu 200 milyon TL zarara uğrattılar

Ankara'da 1 milyar liralık sahte faturalarla kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan çete, düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyonda aralarında 13 firma yetkilisi ve 3 mali müşavirin de olduğu 35 zanlıdan 24'ü gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in koordinesinde sahte fatura düzenleyerek kamuyu zarara uğratan çeteye operasyon düzenledi. Operasyonda, Türkiye'de bu tip soruşturmalarda ilk olan bir yöntem izlendi. Polis ekipleri, çete üyelerini 4 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alarak, çetenin çalışması sistemine dair bilgiler topladı. Yapılan çalışmaların ardından Ankara merkezli 5 ilde sabaha karşı 8 ayrı iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda 13 adet farklı firmaya ait kaşe, sahte faturalar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet değişik zamanlarda düzenlenmiş senet, 16 adet farklı kişilere ait karşılıksız olduğuna dair banka şerhi bulunan çek ele geçirildi. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 35 kişiden aralarında

13 firmanın yöneticileri, çalışanları ve 3 mali müşavirin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Firari 11 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Çetenin 1 milyar liralık sahte faturalarla kamuyu 200 milyon TL zarara uğrattığı belirlendi.