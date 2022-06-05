1 milyon 200 bini aşkın öğrencinin katıldığı LGS sınavı sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 8'inci sınıf öğrencileri için düzenlenen LGS sınavı sona erdi. Birinci oturumu saat 09.30'da başlayarak 10.45'te sona eren sınavın ikinci oturumu 45 dakikalık aranın ardından saat 11.30'da başladı. 1 milyon 200 bini aşkın öğrencinin ter döktüğü sınav 12.50 itibarı ile sona erdi. İlk oturum ve ikinci oturum arasında okul bahçesine çıkan öğrencilere okul bahçesinin diğer tarafında bulunan aileleri tarafından yiyecek ve içecek desteği verilirken psikolojik olarak da çocuklar rahatlatılmaya çalışıldı.

Öğrenciler toplamda 90 soruya cevap verdi

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 sorularak 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve öğrencilere bu soruları yanıtlaması için 80 dakika süre tanındı. Sınav sonuçları, 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınavdan çıkan öğrenciler heyecanla ailelerine koştu. Kimisi için kolay geçen sınav bazı öğrenciler için kolay geçerken bazı öğrenciler ise sınavda oldukça zorlandıklarını belirtti.