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1 milyon 500 bin TL ödülle Mavi Kategori'de aranan terörist kırsalda yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama, Siirt’in Baykan ilçesi kırsalında, Terörden Arananlar Listesinde ’1 milyon 500 bin TL’ ödülle Mavi Kategori’de aranan sözde Garzan eyaleti doğu cephe sorumlusu Helin Gabar kod isimli Akide Oztekin’in yakalandığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama, Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında, Terörden Arananlar Listesinde '1 milyon 500 bin TL' ödülle Mavi Kategori'de aranan sözde Garzan eyaleti doğu cephe sorumlusu Helin Gabar kod isimli Akide Oztekin'in yakalandığı duyuruldu.



İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında, Siirt Baykan ilçe kırsalında 30 Nisan 2019 tarihinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, silahları ile birlikte 6 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin; Terörden Arananlar Listesinde 1 milyon 500 bin TL ödülle Mavi Kategori'de aranan sözde Garzan eyaleti dogu cephe sorumlusu Helin Gabar kod adlı Akide Öztekin olduğu tespit edildi.

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