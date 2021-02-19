1. Türk Dünyası Meteoroloji Forumu başladı

Türk Dünyası Meteoroloji Forumu'nda Türk Dünyası Meteoroloji Birliği kurulması çağrısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 84. kuruluş yıl dönümünü Türk Dünyası Meteoroloji servislerini çevrim içi "Türk Dünyası Meteoroloji Forumu”nda bir araya getirerek kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin koordinesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde ilki düzenlenen foruma Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Azerbaycan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Muktar Babayev ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.

1. Türk Dünyası Meteoroloji Forumu'nun açılış konuşmasını yapan Bakan Pakdemirli, forumda bulunan 8 bakanın geniş bir yelpazeyi temsil ettiğini söyledi. Bunun meteorolojinin hayatın tüm alanları ile bağlantısı olduğunu gösterdiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Bu sebeple tarihi, coğrafi ve kültürel olarak güçlü bağlarımız olan dost ve kardeş ülkelerle meteoroloji alanında var olan işbirliğini geliştirmek ve kurumsallaştırmak en önemli amaçlarımızdan olmalı" dedi.

Bakanlığa bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son 19 yılda gözlem sistemlerinden süper bilgisayarlara, veri tabanından araştırma geliştirme çalışmalarına kadar hemen hemen tüm çalışma alanlarında yaptığı yatırımlarla destan yazdığını dile getiren Bakan Pakdemirli, “Son 3 yılda ise özellikle iklim, zirai meteoroloji ve uluslararası ilişkiler konularında kurumsal gelişimine katkıda bulunacak adımlar attı. Gerçekleştirdiği projelerle görünürlüğünü artırmasıyla birlikte ülkemizin en güvenilir kurumu seçildi. Bu çerçevede sahip olduğumuz bilgi ve birikimi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya, bu ülkelerde var olan bilgi birikiminden ve kapasitesinden yararlanmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tabii bu bilgi birikimini ve başarılarımızı 2000 yılından beri Dünya Meteoroloji Örgütü Bölgesel Eğitim Merkezimiz vasıtasıyla başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm dünya ile paylaşıyoruz. Bu kapsamda 150 farklı ülkeden bin 700'den fazla uzmanı Bölgesel Eğitim Merkezimiz tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında ağırladık, mesleki gelişimlerine katkıda bulunduk” şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli, Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı (EUMETSAT) ile birlikte geliştirilen Orta Asya için Uydu Verisi (SADCA) Projesi ile Türk dünyasından 5 ülkenin kaliteli uydu verilerine erişimine imkân sağlandığı bilgisini verdi. Hacı Bektaş Veli'nin "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" sözünü hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Tabii sözün içerdiği mana çok önemli. Bu vesile ile günümüzde küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi hepimizi etkileyen sorunlarla başa çıkma kapasitemizi artırmak, bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak, imkan ve kabiliyetlerimizi paylaşmak için sizlere bir çağrım var. Sizleri meteoroloji alanında da bir olmaya çağırıyorum, iri olmaya çağırıyorum, diri olmaya çağırıyorum. Türk Dünyası Meteoroloji Birliği'ni kurmaya çağırıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, 1. Türk Dünyası Meteoroloji Forumu'nun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Foruma ayrıca, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan Meteoroloji'den sorumlu Bakanlar, Meteoroloji Genel Müdürleri, Dünya Meteoroloji Örgütü Başkanı Prof. Gerhard Adrıan ve o ülkelerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçileri katıldı.