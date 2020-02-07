1 yılda tam 7 milyon 580 bin dolar kazandırdı

Türkiye'nin ilk Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayii Bölgesi olma özelliği taşıyan Amasya'nın Suluova İlçesindeki Besi OSB, ekonomiye bir yılda 7 milyon 580 bin dolar katkı sağladı. Türkiye'nin en yüksek kapasiteli biyogaz tesisinde ,yaklaşık 52 bin haneye yetecek kadar elektrik üretiliyor.

Hayvanın üretiminden kesimine, bakımından pazarlanmasına kadar bütün aşamalarını tek noktada içinde barındıran ve bu kapsamda, Türkiye'nin ilk Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayii Bölgesi olma özelliği taşıyan Amasya'nın Suluova İlçesindeki Besi OSB, alanında gerçekleştirdiği fark ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Besi organize sanayi bölgesinin ekonomik döngüsünü tamamlamak anlamında en önemli yatırımlardan biri biyogaz tesisi. OSB içerisindeki biyogaz tesisi, Türkiye'de tek noktaya kurulu en yüksek kapasiteye sahip olması açısından bir ilk olma özelliği taşıyor.

Biyogaz Tesisinde atık gübreler, 2019 yılından buyana elektrik enerjisi üretiminde kullanılırken; ayrıca tarım arazilerinde kullanılmak üzere sıvı ve katı gübreye dönüştürülüyor. Biyogaz tesisi bu gübrelerden ürettiği elektrik enerjisi ile yaklaşık 52 bin hanenin elektrik enerjisini karşılayabilirken, ülke ekonomisine de yıllık 7 milyon 580 bin dolar katkı sağladı.Yine bu biyogaz tesisi ile bağlantılı, ilave olarak bir de gübre fabrikası bulunuyor. Yani hayvan atıkları, biyogaz tesisinde elektrik üretimi için kullanılırken, ardından da gübre üretimi için değerlendiriliyor.

Hem ekonomi hem çevre kazanıyor

Türkiye'nin ve bölgesinin en önemli hayvancılık noktalarından olan Suluova'da, gübresel atıkların değerlendirilmesi anlamında çevreye büyük katkı sağlanıyor. Çiftçilerin en önemli sıkıntılarından biri olan hayvan gübresi atıklarının çevreye ve insan sağlığına zararlarını önlemek adına işleyen gübre fabrikası, aynı zamanda da hayvan gübrelerinin daha verimli bir şekilde sıvı ve katı olarak tarım için, çiftçilerimiz tarafından kullanılmasına imkan sağlıyor.

2018 yılı itibari ile faaliyetlerine başlayan Amasya Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayii Bölgesi 35 adet besi 3 adet sanayi parseli olmak üzere toplamda 38 parselden oluşuyor. 12 parselde inşaat çalışmaları sürerken, diğer 26 tanesinde üretim devam ediyor. Besi Organize Sanayi Bölgesinde 6 bin 700 büyükbaş hayvan üretim kapasitesi mevcut. Önümüzdeki 6 ay içerisinde ise 9 bin 100 büyükbaş hayvana kadar ulaşılması planlanıyor.

Hayvan yetiştirme kapasitesine ek olarak Besi OSB'de çok önemli modern bir et entegre tesisi de mevcut. Bu entegre tesisi de günlük ortalama 400 hayvan kesme kapasitesine sahip.

Besi OSB'de 750 hayvan kapasiteli hayvan pazarı da bulunuyor

Şu an için yüzde 75 kapasiteyle çalışan ve 6 ay içerisinde kapasitesini yüzde 90'ların üzerine çıkaracak olan Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde, üretim, kesim ve enerji gibi döngülerinin yanında bir de hayvan sağlığı merkezi yer alıyor. Hayvan hastanesi tesisinin de inşaatı tamamlanmış olup, önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek.

Hayvancılık anlamında olabilecek ekonomik döngünün neredeyse tamamını, aynı tesis içerisinde gerçekleştiren, Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde bütün bunlarla birlikte bir de hayvan pazarı alanı mevcut. Bu pazar alanı da 450'si kapalı, 300'ü açık olmak üzere 750 hayvan kapasiteli olarak hizmete hazır.

Türkiye'nin en büyüğü olmasıyla birlikte, Avrupa'nın da en büyükleri içerisinde yer alan Amasya Besi Organize Sanayii Bölgesi, büyüklüğü ve etkinliği ile Dünya standartlarında; üretimden kesime, atıkların enerjiye dönüştürülmesinden, gübre olarak kullanıma sunulmasına kadar, ekonomik döngünün tamamını karşılarken hem bölge hem ülkemiz için oldukça önemli bir yer tutuyor.

Türkiye'de 27 ilde, toplamda 40 adet, bitkisel ve hayvansal üretim konulu Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesi yürütülüyor. Bunlardan, Amasya Suluova Besi OSB'nin de aralarında bulunduğu, 8'inin altyapısı tamamlanmış bulunmakta.

Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesinin toplam 38 parselde hizmet verdiğini kaydeden Amasya Valisi Osman Varol, “38 parsel içerisinde 12 tanesi inşaat aşamasında ancak diğerlerinde üretim devam ediyor.Besi Organize Sanayi Bölgemizde 6 bin 700 büyükbaş hayvanlık üretim kapasitesi mevcut. Planlama 9 bin 100 büyükbaş hayvana kadar ulaşacak. Bunun da 6 ay içerisinde tamamlanmasını ekliyoruz. Hayvan yetiştirme kapasitesine ek olarak burada çok önemli bir entegre tesisimiz var. Özel bir yatırımcının bu alanda modern et entegre tesisi mevcut. Günlük ortalama 400 hayvan kesme kapasitesine sahip.

Besi organize sanayi bölgemizin ekonomik döngüsünü tamamlamak anlamında çok önemli bir biyogaz yatırımımız mevcut. Bu biyogaz yatırımı Türkiye'de tek noktaya kurulu en yüksek kapasiteye sahip. Yaklaşık 6.36 megawatt kapasitesi ile eşi benzeri olmayan bir tesisimiz var. Yine bu biyogaz tesisimiz ile bağlantılı ilave olarak bir gübre fabrikamız mevcut. Yani atıkların biyogaz tesisinde elektrik üretimi için kullanılmasının ardından, aynı zamanda gübre üretimi için değerlendirilmesini sağlayan. Dolayısıyla Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesi'nden bahsederken, tamamına yakını parselleri dolu olan, nerdeyse yüzde 75 kapasiteyle çalışan ve 6 ay içerisinde kapasitesini yüzde 90'ların üzerine çıkaracak olan, bu hayvan kapasitesinde, bu hayvanlar burada besi yapılıp yetiştirilirken aynı zamanda bunların işlenebileceği, çok modern, Dünya standartlarında bir entegre üretim tesisine, kesimhaneye sahip olan, aynı zamanda atık yönetimi anlamında çok ciddi kapasiteye sahip bir biyogaz, elektrik üretim tesisine sahip olan, bununla bağlantılı olarak bu atıkların değerlendirilip gübreye dönüştürülebildiği bir besi faaliyeti içerisinde olabilecek ekonomik döngünün tamamını neredeyse, aynı tesis içerisinde gerçekleştiren, gerçekten entegre, büyük bir Organize Sanayi Bölgesinden bahsediyoruz" dedi.

Üretici Mesut Karataş ise, “Amasya Suluova OSB'de çiftliğimiz bulunmakta. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verdiği desteklerden yararlanmaktayım. Hayvanlarımızın atıkları su kanallarına gitmemektedir. Biyogaz tesislerine, araçlarla biyogaz tesislerine göndermekteyiz. Biyogaz tesisine bunları ücretsiz olarak vermekteyiz ve biyogaz tesisi de enerji olarak bize geri dönüş sağlamaktadır. Amasya Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesine vermiş olduğu desteklerden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkürlerimi sunarım” dedi.