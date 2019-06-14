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"10. Alkışı Hakedenler Ödülleri" 18 Haziran'da sahiplerini buluyor

Uluslararası Radyocular Birliği ( IRU) tarafından düzenlenen 10.

Uluslararası Alkışı Hakedenler Ödülleri 18. Haziran'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.


Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenecek ödül törenine Türk dünyasının yıldızı Azerin, Türkiye'den Sinan Akçıl, Turgay Başyayla ve Taylan Ülger'in katılması bekleniyor. IRU Genel Başkanı Yusuf Erbaş, bu yılki temalarının sanat ve turizm olduğunu belirterek, “İslamafobi filmiyle büyük ses getiren Hollywoodlu yönetmen Ömer Sarıkaya da törene katılacak, Ülkemizi tanıtmak için daha çok projeler gerçekleştireceğiz. Yabancı basının törenimize ilgisi içinde mutluyuz” dedi.

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