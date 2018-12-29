10 Derecede Mehmet Akif Ersoy için yürüdüler

YediHilal Ankara Şubesi tarafından Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82'inci yıl dönümü dolayısı ile bir program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un vefatının yıl dönümü nedeniyle YediHilal Ankara Şubesi tarafından Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazından sonra “Akif'in İzinde, Akif'in İzine” programı düzenlendi.

Programa Ankara'nın çeşitli okullarında öğrenim gören ortaöğretim ve üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Program kapsamında Hacı Bayram Veli Camiisinde sabah namazını kıldıktan sonra Tacettin Dergahına yürüyen katılımcılar yürüyüş esnasında Mehmet Akif Ersoy'un çeşitli şiirlerini okudu.

Yürüyüş sonu Tacettin Dergahında Yasin-i Şerif ve dualar okundu. Dua sonrası YediHilal Ankara Şubesi Başkanı Serkan Güçlü “Mehmet Akif Ersoy tarihimizde önemli bir değerdir. Siz gençlerin bu değerimize sahip çıkacağından hiç şüphem yoktur. Bu hassasiyeti göstereceğinizden eminim. Bugün burada bu programa katılım sağlayan tüm genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun, sayımızı çoğaltsın” dedi.

Program çıkışında ise katılımcılara sıcak çorba ikram edildi.