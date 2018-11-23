10 yılda 3 milyon 110 bin ton asfalt

Bir mahalleye girdiğinde tüm sokakların asfalt ve kaldırım eksiklerini gidererek bölgeden ayrılan Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde yürüttüğü asfalt çalışmaları kapsamında Mamak'ta 10 yılda 3 milyon 110 bin 745 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Bununla birlikte 305 bin 954 metre imarlı yol açımı, 574 bin 565 metre malzemeli bakım, 530 bin 339 metre bordür yapımı, 546 bin 262 metrekare tretuvar yapımı son 10 yıla yansıyan rakamlar oldu.

İlçenin her geçen gün büyürken hizmet beklentisinin de arttığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İlçemizde hızlı yapılaşmayla birlikte altyapı çalışmalarımız artarak devam ediyor. Mamak Belediyesi Fen İşleri bu manada çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor” dedi.

Asfalt çalışmalarının aciliyet sırasına göre belirlenen programlar dahilinde sürdürüldüğünü de belirten Akgül, belediyecilik hizmetlerini ilçenin her köşesine yayarak ihtiyaçların giderildiğini kaydetti.