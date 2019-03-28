10 yılda yeşil alan yüzde 220 arttı

2 metrekareden 7 metrekareye yükselterek ilçedeki yeşil alan miktarını yüzde 220 artırdı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın öncülük ettiği ağaçlandırma organizasyonları vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağaçlandırmayı ve yeşil alanları çoğaltmayı işaret etmesi, Türkiye'de yerel yönetimlerin kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için yaptığı çalışmaları gündemde tutmaya devam ediyor. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da göreve geldiği 2009 yılından bu yana ağaçlandırma çalışmalarına gösterdiği hassasiyetle Keçiören'de kişi başına düşen 2.2 metrekarelik yeşil alan miktarının 2019 yılı itibariyle 7 metrekareye çıkmasında büyük rol oynadı. Keçiören'de yeşil alan miktarının yüzde 220 artmasına öncülük eden Ak, öğrencileri, sivil toplum kuruluşlarını ve diğer sivil organizasyonları ağaç dikimi için teşvik ederek, bozkırın ortasında yeşil bir Keçiören siluetinin mimarı oldu. Keçiören Belediyesi, kendi çalışmalarıyla son 10 yılda 2 milyon 69 bin 985 metrekarelik alanı ağaçlandırırken, diğer çeşitli ağaç dikim faaliyetleri kapsamında ilçe genelinde toplamda 6 milyon 170 bin 686 metrekare alanın ağaçlandırılmasını teşvik etti. Ağaçlandırma çalışmalarının hızla sürdürüldüğü ilçede kısa süre içinde kişi başına düşen yeşil alan miktarının 10 metrekareye çıkarılmasının hedeflendiği kaydedildi.

“Geleceğe daha yeşil bir dünya bırakmak istiyoruz”

Gerek Keçiören Belediyesi olarak, gerekse sivil organizasyonlara destek vererek yeşil alan çalışmalarına katkı verdiklerini kaydeden Başkan Ak, “Nüfusu 1 milyona yaklaşan Keçiören'de şehir ormanlarının tabiattan uzak kalan vatandaşlarımız için önemli olduğunu biliyoruz. Keçiören'in farklı noktalarında yeşerttiğimiz şehir ormanları ilçemizin havasını değiştirdi. Elbette sadece şehir ormanlarımızla sınırlı kalmadık. İlçemizde bulunan toplam 466 parkta da çeşitli ağaçlandırma çalışmaları yaparak bu parklarda yeşil alana daha fazla yer ayırdık. Bunun yanında ‘Yeşil Gün' projesiyle çevre bilincini aşılamak için her hafta faklı mahallemizde vatandaşlarımızla topyekûn fidan dikimi ve çevre temizliği yaptık. 2009'dan bu yana ‘Çevre Çiçekleri' adı altında yürüttüğümüz projemizle çocuklarımızı tiyatro, sinema ve gezi benzeri sosyal aktivitelerle çevreye ve doğaya karşı bilinçlendirdik. Yeni nesle daha yeşil bir dünya bırakmak için Keçiören Belediyesi olarak çalışmalarımızı azami gayretle sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.