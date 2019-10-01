100 bin Çankayalı yaz etkinliklerinde buluştu

Çankayalılar geride bıraktığımız güzel yaz günlerini sinema, dans ve müzikle dolu geçirdi. Çankaya Belediyesinin bir yaz klasiği haline gelen "Açık Hava Sineması" ve "Yaz Konserleri" 100 binden fazla Çankayalıyı açık hava etkinliklerinde buluşturdu.

6 bin üniversiteliye sinema keyfi

Yaz aylarında Çankaya'da bir geleneğe dönüşen "Açık Hava Sineması" etkinliği 30 Eylül'de Gazi Üniversitesi'ndeki gösterimle sona erdi. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte başlayan ve Hacettepe, Hacı Bayram-ı Veli ve Gazi üniversitelerinde düzenlenen yazlık sinema etkinliğinde 6 bin öğrenci açık havada film keyfi yaşadı. Çankaya Belediyesi Gençlik Merkezi'nin organize ettiği gösterim ve etkinlikler önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek.

Etkinlikler devam edecek

Nostalji dolu günler adına birlik ve beraberlik içinde, mahalle kültürünü yeniden canlandıran bu tür etkinliklerle Çankaya'da yeni bir atmosferin oluştuğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de halkın ilgisinden memnun olduğunu dile getirerek, “Hem o eski güzel günleri tekrar yaşatmak, hatırlatmak istedik hem de Çankayalı hemşehrilerimizi sosyal etkinliklerle bir araya getirdik. 90 gün boyunca süren etkinliklerimizde görüyoruz ki, vatandaşlarımız birlikte bir şeyler yapmaya, bir arada olmaya hasret kalmış. Halkımızı parklarımız ve kent meydanına dönüştürdüğümüz pazar yerlerinde sinema ve konser etkinlikleriyle buluşturmaya önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz” dedi.

Yaz boyunca 23 faklı noktada 46 gösterim

Temmuz ayında başlayan nostaljik yazlık sinema etkinliğinde ise, 23 ayrı bölgede yapılan 46 gösterimde yaklaşık 65 bin Çankayalı bir araya geldi. Her yıl vizyon filmleriyle açık havada sinema keyfi yaşatan Belediye, Temmuz ayında ilk olarak başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı “Organize İşler Sazan Sarmalı”, Ağustos ayında ise Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın başrollerinde oynadığı “Bizim İçin Şampiyon” filmiyle Çankaya'nın 23 ayrı noktasında yazlık sinemacıları bir araya getirdi.

Çankaya'da yaz konserleri

Öte yandan, Temmuz ayında Kuğulupark'ta 45'liklerle konser serisine başlayan “Çankaya Belediyesi Orkestrası” 13 Eylül'de Ahmed Arif Parkı'nda verdiği son konserle 30 binden fazla Başkentliyi yaz aylarında müzik ve dansla buluşturdu. Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlenen 80'ler Gecesi, Uğur Mumcu Parkı'ndaki "Barış Manço Şarkıları" ve Çayyolu Ata Park'taki "Film Müzikleri" konserlerinde binlerce Çankayalı yaz günlerin keyfini müzikle çıkardı.

Çankaya Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün 96 yıl önce Ankara'yı Başkent ilan etmesinin yıl dönümünü de konserle kutlayacak. Pop müzik sanatçısı Funda Arar, 13 Ekim Pazar günü 19.00'da Çayyolu Arcadium Alışveriş Merkezi arkasındaki konser alanında Ankaralı sevenleriyle buluşacak.