100 bininci fidanı Bakan Selçuk dikti

yılı münasebetiyle 100 bin fidan etkinliğinin son fidanını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dikti.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünün koordinesinde “Millî Mücadelenin 100.Yılında 100.000 Fidan Dikimi” etkinliğinin son fidanı Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez bina bahçesinde düzenlenen törenle Bakan Selçuk tarafından dikildi.

Milli mücadelede temel rol oynayan İstanbul, Samsun, Amasya, Sivas, Erzurum ve Ankara illerinde Atatürk'e duyulan minnet ve şükranların bir ifadesi olarak yapılan etkinlikte öğrencilerde hazır bulundu.

“Türkiye'de büyük bir ağaçlandırma seferberliği var”

Konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünün ortak çalışması olduğunu belirten Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti:

“Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren Türkiye'de büyük bir ağaçlandırma seferberliği var. Ama milli mücadelenin 100. yılı için 100 bin yeni fidan dikimi konusunda başka bir seferberliğin içerisindeyiz. Milli mücadelenin sürdüğü 6 ilimizde pansiyonlu okullarımızda ki öğrencilerimizin de katılımıyla böyle büyük bir projeyi balatmış bulunuyoruz. Bu yüz bin fidanın dikimi gerçekleşti. Sembolik olarak yüz binincisinde buraya dikmiş olduk. Eğer bu fidanlardan kuruyan ya da başka bir şekilde zarar gören fidanlarımız söz konusu olursa bunların yenilenmesi de söz konusu olacak ve biz milli mücadelemizin 100. Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadelenin şanını şerefini hatırlamak ve yükseltmek için burada bir etkinliğin içerisindeyiz. Katılım gösteren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Pansiyonlu okullarda ki ve burada bulunan öğrencilerimizin hepsine katkıları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”