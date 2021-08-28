100. Yıl Gran Fondo Bisiklet Yarışı coşkuyla tamamlandı

Sakarya Zaferi Kutlamaları kapsamında Polatlı Belediyesi tarafından düzenlenen Gran Fondo Bisiklet Yarışı Cumhuriyet Meydanı'nda coşkuyla tamamlandı. 60 km Kısa Parkur ve 100 km Uzun Parkur olarak iki farklı dalda gerçekleşen yarışlara Türkiye'nin dört bir yanından 152 bisikletçi katıldı.

Polatlı Belediyesi Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği birbirinden farklı etkinliklerle Türkiye'nin dört bir yanında ses getirmeye devam ediyor. Sakarya Zaferi Kutlamaları kapsamında Polatlı Belediyesi tarafından düzenlenen Gran Fondo Bisiklet Yarışı Cumhuriyet Meydanı'nda coşkuyla tamamlandı. 60 km Kısa Parkur ve 100 km Uzun Parkur olarak iki farklı dalda gerçekleşen yarışlara Türkiye'nin dört bir yanından 152 bisikletçi katıldı. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndan start alan Gran Fondo Bisiklet Yarışı; Gordion Antik Kenti, Duatepe ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği tarihi alanlar üzerinde gerçekleştirildi.

Tam 152 bisikletçi zafer rotasında 100 km boyunca pedal bastı

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan finiş çizgisinde sona eren yarışlarda 60 km Kısa Parkur Erkeklerde Emir Uzun Birinci, Muhammet Yunus Demir İkinci, Mustafa Melih Yıldız Üçüncü olurken; 100 km Uzun Parkurda Gökhan Uzuntaş Birinci, Ömer Öztürk İkinci, Çağatay Bedirhan Şimşek ise üçüncü oldu. 100 km Kadınlar kategorisinde şampiyon olan Özlem Sakarya'nın ardından; 60 km'de Kübranur Pınarak birinci, Ayşe Akgündüz ikinci, Azra Perdeci ise yarışı üçüncü olarak tamamladı.

Madalya töreni Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi

Büyük Zaferin coşkusuyla tamamlanan yarışların ardından derece alan sporcular Cumhuriyet Meydanı'nda Polatlı Belediyesi tarafından düzenlenen törende madalyalarını; Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak, Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çataloğlu, Belediye Meclis Üyeleri Ferruh Şimşek, Mehmet Ali Talay, Mehmet Üçöz, İsmail Bozdağ, Ramazan Evci, Basın Halkla İlişkiler Müdürü Murat Kurt ve Pota Genel Koordinatörü Kadim Koç'un elinden aldı. Şampiyonaya katılan tüm sporculara protokol üyeleri tarafından Mehmetçik heykeli takdim edildi. Polatlı spor tarihinde bir ilki daha gerçekleştiren Polatlı Belediyesi; 13 Eylül tarihine kadar düzenlenecek etkinlikler ve programlarla Sakarya Zaferi'nin 100. Yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya devam edecek.