100. yılda görkemli kutlama

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı Akyurt'ta düzenlenen etkinlikler ile kutlandı. Bugünü 'kızılca gün' olarak adlandıran Ankara seymenleri, yağan yağmura rağmen seymen alayı düzenledi, sinsin ateşini yaktı. Necip Fazıl Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliklerde ise büyük coşku vardı.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılında Ankara Kulübü Akyurt Şubesi ve Akyurt Belediyesi'nin birlikte düzenlediği etkinlik Ankara Caddesi'nden Kültür Parkı'na kadar gerçekleştirilen seymen alayı ile başladı. Yağan yağmura aldırış etmeyen seymenler sinsin ateşini yakarken, ateşin etrafında oynanan oyunlar ile kültürümüzün bu unutulmaz mirasını yeniden yaşattılar. Necip Fazıl Konferans Salonu'nda devam eden etkinlikler ise Atatürk'ün Ankara'ya gelişini anlatan piyes ile başladı ve seymen oyunları ile devam etti.

Akyurt halkının büyük ilgi gösterdiği programda Ankara Kulübü Derneği Akyurt Şubesi Kurucu Başkanı Uğur Acar'a Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan tarafından seymenlik kültürü için verdiği emek ve hizmetler nedeniyle Çınar Seymen ünvanı ve seymen heykeli verildi. Uğur Acar çeyrek asrı aşkın süredir seymenlik kültürünü yaşamaya ve yaşatmaya çalıştığını belirterek bu ödülü almasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya gelişinin 'Kızılca Gün' olarak adlandırıldığını belirten Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan "Ankara'nın köylerinden kasabalarından akıp gelen binlerce atlı ve yaya Seymen ile Ankara halkı Büyük Önder'i Dikmen sırtlarında bağrına basmıştır" dedi. Özaslan ayrıca Akyurt Şubesinin yaptığı çalışmalarla gurur duyduğunu belirterek, seymen dizilmenin bir devlet kurma töreni olduğunu, 27 Aralık 1919 tarihinde de Türkiye Cumhuriyeti'nin fiilen kurulduğunu söyledi.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, milli mücadele ateşini yakmak için Ankara'nın seçilmesinin tesadüf olmadığını belirterek, Ankaralıların geçmişte ve bugün de üzerine düşen görevi yerine getirdiğini anlattı. Ayık, “Ankara bizim doğup büyüdüğümüz şehir olmasının yanında Milli Mücadele ateşinin yandığı şehir. Ankara'dan eskiden yoksul, kültürü ve geleneği olmayan bir şehir olarak bahsedilir. Başkent olduktan sonra canlandığı anlatılır ancak Ankara çok kadim bir geleneğe sahiptir. Selçuklu Hükümdarı Alaattin Keykubat tarafından Kayı Boyuna yurt olarak Ankara bölgesi gösterilmiştir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda, Oğuzların, Kayıların Anadolu'da tutunduğu, köklerini saldığı yerdir Ankara. İstanbul'un fethinde de Ankara çok önemlidir. Hacı Bayram Veli'nin öğrencisi Akşemseddin'in fetihteki rolü inkar edilemez. 100 yıl önce de hiçbir şey tesadüfen olmamıştır. Atatürk'ün Milli Mücadele ateşini yakmak için Ankara'yı seçmesi de tesadüf değildir. Tüm Türkiye'yi kaplayan bu ateş, Cumhuriyetin kurulması ve Ankara'mızın başkent olmasıyla sonuçlanmıştır. Bugün de Başkent olarak şehrimiz üzerine düşeni yapmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Ankara Kulübü Derneği Akyurt Şubesi Başkanı Hasan Arslan ise “Ankara yiğidi olarak tanımladığımız seymenler, konuşmaları duruşları ve tavırlarıyla tam bir seymen gibi olmalıdır. Geçmişten gelen bu erdemleri seymen kıyafetinin içerisinde barındırmak bizim görevimizdir. Bizimle bu yola baş koyan küçük seymenlerimiz de aynı değerlerle büyüyecek, kültürümüzü devam ettirecektir. Akyurt seymenleri, Belediyemizin desteğiyle yurt dışı etkinliklerine de katılmaktadır. Geçtiğimiz Ekim ayında Bosna Hersek'te düzenlenen kültür festivalinde ilçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Bu vesileyle Akyurt Belediye Başkanımız Hilal Ayık hanımefendiye tüm destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Akyurt Kaymakamı Osman Altın Türkiye'de yaygın olan hemşehricilik, memleketçilik olgularına çok sıcak bakmadığını, ancak eğer bu yapılacaksa bunu hak eden şehrin yalnızca Ankara olduğuna inandığını belirtti.

Kültür merkezinde düzenlenen programa, Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Başkan Yardımcıları Hüseyin Demirel ve Ayla Yüceer Can, Meclis Üyeleri, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, şube başkanları ve Akyurtlular katıldı. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.