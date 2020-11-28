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12 iş makinesi ve 35 adet otobüs Gürcistan Savunma Bakanlığına teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Gürcistan arasında imzalanan Askeri Mali İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde 12 adet iş makinesi ve 35 adet otobüsün Gürcistan Savunma Bakanlığına teslim edildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkemiz ile Gürcistan arasında imzalanan Askeri Mali İşbirliği Anlaşmaları kapsamında; aparatları ile birlikte 12 adet iş makinesi ve 35 adet otobüs, Tiflis'te düzenlenen törenle Gürcistan Savunma Bakanlığına teslim edildi. Düzenlenen törene, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Garibashvili, Gürcistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Tümg. Giorgi Matiashvili, Tiflis Büyükelçimiz Fatma Ceren Yazgan ve Tiflis Askeri Ataşemiz Alb. Burak Altıner katıldı" denildi.

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