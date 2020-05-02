120 bin eve hijyen paketi

Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Altındağ'daki 120 bin haneye hijyen paketi dağıtımına başladı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Altındağ'daki ihtiyaç sahiplerine, temizlik maddelerinin bulunduğu kolilerin dağıtımını yapan Altındağ Belediyesi, çalışmalarının sınırını genişletti. Altındağ'daki 120 bin hanenin tamamına dağıtılacak olan hijyen paketleri yola çıktı. İlk olarak Güneşevler Mahallesi'nden başlayan hijyen paketi dağıtımı, sırasıyla tüm mahallelerde gerçekleştirilecek.

Bayrama kadar 120 bin aileye dağıtılacak

Ramazan Bayramı'na kadar Altındağ'ın tamamına bu paketlerden ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Asım Balcı, “ Koronavirüsle mücadelede temizlik çok daha fazla önem kazandığı için Altındağlı hemşehrilerimize bu konuda destek olmak istedik. İçerisinde çöp poşeti, el sabunu, iki adet maske ve bulmaca kitapçığı bulunan hijyen paketleri hazırladık. Paketlerimizin dağıtımı başladı. Bayrama kadar herkesin ihtiyacı temizlik malzemeleri tüm evlere ulaşacak inşallah” dedi.

“Bayram sevincimiz eksik olmasın”

Başkan Balcı “Birlik ve beraberliğe, dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, vatandaşlarımızın bayrama rahat hazırlanabilmeleri için koyduğumuz temizlik malzemelerinin yanına, bir de bulmaca kitapçığı koyduk. Vatandaşlarımız evlerinde keyifli vakit geçirsin, bu şene şartlarımız önceki yıllara göre daha farklı olsa da, bayram sevincimiz eksik olmasın istedik” ifadelerini kullandı.