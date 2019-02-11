13. Ankara Kitap Fuarı açılıyor

Eylül Fuarcılık tarafından 15-24 Şubat 2019 tarihleri arasında ATO Congresium'da düzenlenecek Ankara Kitap Fuarı, kapılarını on üçüncü kez açmaya hazırlanıyor.

300'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarda, on gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleriyle birlikte 1000'den fazla etkinlik gerçekleştirilecek.

13. Ankara Kitap Fuarı, kitapların gücünü keşfetmek üzere özenli bir etkinlik programı ve on binlerce kitap çeşidi ile okurları için hazırlanıyor. Sahafların da hazır bulunacağı 13. Ankara Kitap Fuarı'nda okurlar birbirinden ilginç sahaf stantlarıyla karşılaşacak.

Onur Yazarı İlber Ortaylı

Milli Eğitim Bakanlığı, KOSGEB ve Eylül Fuarcılık işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan 13. Ankara Kitap Fuarı'nın onur yazarı İlber Ortaylı. Yazarın okurları ve hayranları fuarda kendisiyle tanışma ve söyleşme imkanı bulacak.

Konuk Ülke İtalya

Fuarın bu seneki konuk ülkesi İtalya. Bu ülke ile yapılan işbirliği doğrultusunda fuar boyunca İtalyan edebiyatı ve kültürü hakkında çeşitli konferans ve paneller de düzenlenecek. Öte yandan, 13. Ankara Kitap Fuarı bu yıl yurt dışından oldukça önemli bir yazarı ağırlayacak. Fuarın uluslararası onur konuğu Donatella Di Pietrantonio. İtalyan edebiyatının en prestijli ödülü olan Premio Campiello'ya sahip olan Donatella Di Pietrantonio fuarda hayranlarıyla buluşacak.

Türkiye'nin en ünlü yazarlarının imza ve söyleşi programlarının düzenleneceği fuarın bu sene 550 binin üzerine ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.

13. Ankara Kitap Fuarı her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.