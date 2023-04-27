13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda sonuçlar belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığının bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği “Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"nda ödül alan eserler belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının özel bir bankanın desteğiyle düzenlediği Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirildi. Yarışmasının konusu tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetler oldu. 30 Ocak tarihinde başvuruları sona eren yarışma, “Genel", “Çiftçi", “Öğrenci", “Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları", destek veren bankanın çalışanları ve bu yıl konusu “Sen Üret Yeter" olan tema olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirildi.

Savaş fotoğrafçısı ve aynı zamanda belgesel yapımcısı Coşkun Aral ile Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) üyesi ve fotoğraf sanatçısı Reha Bilir'in de Jüri Onur Konuğu olarak aralarında bulunduğu seçim kurulunda yer alan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, Fotoğraf Sanatçısı ve Öğretim Görevlisi Mehmet Arslan Güven, Devlet Sanatçısı Ozan Sağdıç, Fotoğraf Sanatçısı ve Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Bağımsız Jüri Üyesi Perihan Yücel, 29 Mart tarihinde ödül alan ve sergilemeye değer bulunan eserleri belirledi.

Yarışmaya bin 210 kişi 6 bin 635 eserle katıldı

13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'na bu yıl toplam bin 210 katılımcı, 6 bin 635 eserle katıldı. Seçici kurul 8 eseri ödüle layık bulurken, 120 eser de sergileme ve albüm çalışması için seçildi. Ayrıca ödül alan eserlerden biri Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından “Bakan Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Sonuçlara http://www.tarimormaninsan.com/ adresinden ulaşılabiliyor.