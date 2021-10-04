13. Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı 5 Ekim'de yapılacak

kez gerçekleştirilecek olan “Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı” 5 Ekim'de düzenlenecek.

“İklim Değişimi, Doğal Afetler - Sigorta ve Reasürans Dünyasında Yeni Risk Yaklaşımı” başlıklı online konferansa ulusal ve uluslararası alanda tecrübeli birbirinden değerli isimler katılım sağlayacak.

STD tarafından düzenlenen, IUC'nin organizasyon sponsoru ve Sigortacı Gazetesi'nin basın sponsoru olduğu Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı'nın bu yıl 13.'sü düzenleniyor. 5 Ekim'de iki ayrı oturumdan oluşan ve alanında uzman birbirinden değerli isimlerin yer alacağı konferans korona virüs tedbirleri sebebiyle bu yıl da online olarak gerçekleştirilecek.

STD Başkanı Fahri Altıngöz'ün açılış konuşması ile saat 11.00'de başlayacak olan konferans, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Başkanı Atilla Benli ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Mete Güler'in konuşmaları ile devam edecek.