13 yıldır aranan katil zanlısı Ankara'da yakalandı

Van'da 2006 yılında 3 kişiyi öldürmekten aranan zanlı, Ankara'nın Akyurt ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 2006 yılında Van'da iki aile arasında yaşanan husumet kan davasına dönüştü. B.E., yakınının ölümünden sorumlu tuttuğu ailenin evine silahlı baskın gerçekleştirdi. İ.E. ve H.E. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan H.E. de kaldırıldığı hastanede yaşımını yitirdi. Yaşanan olayın ardından 13 yıldır kaçmayı başaran B.E.'yi Ankara'da eşinin Dışkapı ve Akyurt'taki eczanelerden aldığı ilaç ele verdi. İstanbul'da yaşayan H.N. isimli şahıs, Ankara'dan adına ilaç alındığını ancak Ankara'ya hiç gitmediğini ve maaşından ücret kesildiğini belirterek şikayette bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme neticesinde katil zanlısının eşi Ç.E. isimli kadının bir başkasının kimliğini kullanarak ilaç aldığı tespit edildi. Kamera görüntülerini inceleyen Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "bipolar duygu bozukluğu" teşhisi konulan Ç.E. ile birlikte hareket eden B.E. üzerine yoğunlaştı. Yapılan incelemede B.E.'nin Van'da 13 yıl önce 3 kişinin ölümünden sorumlu cinayet zanlısı olduğunu tespit eden emniyet güçleri, operasyon gerçekleştirdi. İkamet çevresinde polis ekiplerince yakalanan cinayet zanlısı, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.