Dr. Adem Şahin, "Bu sene Dünya Standartlar Günü teması olarak, hızlı nüfus artışı ve kentleşmenin, sınırlı kaynakların etkin kullanımını desteklemesini sağlamak amacıyla “Dünyayı Standartlarla Korumak” konusuna odaklanılmıştır" dedi.

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin 14 Ekim Dünya Standartlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü'nün standardizasyonun önemini vurgulamak ve paydaşların farkındalığını artırmak amacı ile ilk kez 1968 yılında kutlanmaya başlandığını belirterek, "Her yıl Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ortak yayınladıkları mesajla 14 Ekim Dünya Standartlar Gününü kutlamaktadır.

Standartlar, topluma ve kuruluşlara ortak anlayış için bir temel oluştururken; iletişimi, ticareti ve üretimi kolaylaştırmak için önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. İşleyişi kolaylaştırmak, kuruluşların ilgili yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlamak, yenilikçi ürünlerin pazara girmesini hızlandırmak, yeni ürün ve hizmetler arasında uyumlu çalışabilirliği sağlamak üzere standartlar hayatımızın her alanında yer almakta ve küresel ekonomide önemli bir role sahiptir. Ancak en önemlisi, devam eden bu zorlu süreçte, standartların güven tesis ederek ticaretin temelinde yer aldığı görülmüştür" ifadesini kullandı.

Son yüzyılda, Dünyada, modernleşmenin getirdiği büyük ölçekli endüstriyel faaliyetlerin, dünyanın doğal sera gazına etki ettiğine dikkat çeken TSE Başkanı Prof. Dr. Şahin şöyle devam etti:

"Bu durum dünyanın iklimini ve bununla birlikte her türlü yaşam biçimini olumsuz etkilemektedir. Aynı zamanda hızlı nüfus artışı ve geniş kentleşme, sınırlı kaynakların sorumlu kullanımını gerektirmektedir. Bu sene Dünya Standartlar Günü teması olarak, hızlı nüfus artışı ve kentleşmenin, sınırlı kaynakların etkin kullanımını desteklemesini sağlamak amacıyla “Dünyayı Standartlarla Korumak” konusuna odaklanılmıştır.

Dünya üzerindeki bu olumsuz etkileri azaltmak için somut eyleme ihtiyaç vardır. Çözüm aracı olarak IEC, ISO ve ITU tarafından hazırlanan uluslararası standartlar, teknik zorluklara denenmiş ve gerçekçi çözüm sunmaktadır. Üretim ve hizmet faaliyetlerinin gezegenimiz üzerindeki etkilerini en aza indirmenin aracı olan; enerji tasarrufu, su ve hava kalitesinin tüm yönlerini kapsayan standartlar ile bu standartların uluslararası ölçekte geniş kullanımına işaret edilmektedir. Böylece uluslararası standartların endüstriyel üretim ve faaliyetlerin çevresel etkilerini azaltmaya yardımcı olarak, sınırlı kaynakların yeniden kullanımını kolaylaştırıp, enerji verimliliğini arttıracağı bir kez daha vurgulanmaktadır. Standartlar, uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile birlikte ticaretin serbestleştirilmesine katkı sağlarken, diğer yandan belirlenen kural ve şartlarda mal ve hizmet üretiminde; insanların, canlıların ve çevrenin korunmasına yönelik önlemler alınmasını sağlamaktadır.

Uzlaşı temelinde teknik şartların geliştirilmesi için sanayicilerin, tüketici temsilcilerinin, kamu otoritelerinin, Ar-Ge kuruluşlarının ve diğer ilgili tarafların gönüllülük esasına dayanan işbirliği içerisinde yapılan bu çalışmalara katılımı, yeni teknolojilerin ve yeniliklerin anlaşılması ve bu gelişmelere uyum sağlaması bakımından önemlidir.

TSE, Türkiye'de standardizasyonun ülkedeki başta üreticiler olmak üzere paydaşlar için taşıdığı önemi anlatmaya, bu konuda farkındalığın arttırılmasına yönelik toplantı ve faaliyetleri gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Bu amaçla 14 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'de, Dünya Standartlar Günü kapsamında webinar üzerinden gerçekleştireceğimiz seminerde standardizasyon konusunda güncel gelişmeleri değerlendireceğiz. Konu hakkındaki soruları cevaplandıracağımız seminere ilgili paydaşların katılım sağlamasını önemsiyoruz.

Bu çerçevede tüm paydaşlarımızın standardizasyon çalışmalarına sürekli ve somut adımlarla katılımının artmasını temenni eder; standartların öneminin anlaşılmasına, standardizasyon bilincinin ülkemizde ve tüm dünyada yaygınlaşmasına hizmet eden 14 Ekim Dünya Standartlar Gününü kutlarım."