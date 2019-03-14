14 Mart Tip Bayramı'nda Türk bilim insanlarından müjde

Cerrahi ve girişimsel yöntemlerle tedavi edilemeyen hastalıklar için Türkiye'de yüzde yüz milli kök hücre cihazı üretildi. Tıp sanayisi alanında Ar-Ge ve üretim yapan RD GLOBAL/INVAMED, 14 Mart Tıp Bayramı'nda milli kök hücre cihazını Türk hekimlerinin hizmetine sundu.

Savunma sanayiinden sağlık sektörüne her alanda millileşme hedefi ile hareket eden Türkiye, ünlü kurum ve kuruluşları ile ardı ardına başarılar sağlamaya devam ediyor. Ülkemizin milli cihaz üretiminde öncü kuruluşlarından olan RD GLOBAL/ INVAMED, yapmış olduğu yüzde yüz milli tıbbi cihazların ardından bir milli üretim daha gerçekleştirdi. Yüzde yüz yerli ve milli kök hücre cihazı üretildi. Bu cihaz sayesinde özellikle uzuv kayıplarına yol açan hastalıklarda artık dışa bağımlılığa son verilecek ve birçok hasta kısa sürede sağlığına kavuşacak. Kök hücre cihazı, akciğer hastalıkları, kalp yetmezliği, karaciğer yetmezliği, girişimsel tedavilerle başarı sağlanamayan damar hastalıkları ve felç gibi pek çok alanda kullanılabilecek.

Yapılan çalışmaların detaylarını açıklayan RD GLOBAL Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, “Milli kök hücre teknolojisi, girişimsel ve cerrahi olarak çözüm sağlanamayan birçok hastalığın tedavisinde hekimlerimizin en büyük yardımcılarından biri olacak. Hekimlerimize 14 Mart hediyemiz Türk kök hücre cihazımız oldu. Türk hekimlerimizle beraber geliştirdiğimiz Türk kök hücre cihazımız dünya sağlığının hizmetinde olacaktır” şeklinde konuştu.

Dinç, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"Kök hücre ayırma işlemi CD-34 hücrelerinin hem kemik iliğinden ya da göbek yağından alınıp ilgili hastalıklı dokulara nakletme işlemidir. Göbek yağından liposuction yöntemiyle hücreler alınır ve milli üretim olan ayrıştırma kitiyle yağlar ve hücreler bir yere, saflaştırılmış kök hücreler başka bir yere ayrılır. CD-34 hücreleri tamamen saflaştırılıp konsantre edilir. Bu kök hücreler hastanın ihtiyacı hangi bölgeyse oraya enjekte edilir. Bu işlemde ekstra bir enzim veya hücre kullanılmamaktadır. Örneğin kalp yetmezliği olan bir hasta düşünelim; bu cihaz yardımıyla elde ettiğimiz kök hücreyi kalp dokusuna enjekte ettiğimizde bu hücre eksik kalan hücrenin yerini alıyor ve onun gibi çalışmaya başlıyor. Aslında bu hücrelere usta hücreler de denilebilir."

Akciğer yetmezliği, astım, kalp yetmezliği olan hastalar ile şeker hastalığı, Buerger hastalığına bağlı uzuv kayıpları olan, cerrahi ve girişimsel yöntemlerle tedavi edilemeyen hastaların artık tedavilerinin daha kolay olacağını bildiren Dinç, ayrıca Buerger hastalarının da bu milli üretim ile tedavilerinin mümkün olabileceğini ifade etti. Buerger hastalığı, çoğunlukla ayak damarlarında, daha seyrek olarak da el ve kol damarlarında tıkanma şeklinde ortaya çıkan bir hastalık türüdür.

“Usta” hücreler ile saç dökülmesinin önüne geçilecek

Milli kök hücre cihazının saç dökülmelerinin de önüne geçebilecek bir yöntem olduğunu vurgulayan Dinç, “Alınan hücreler, uygulandığı bölgeye birebir uyan usta hücreler. Bu nedenle az da olsa saçı olan hastaların saçlarının çoğaltılmasında ve dökülmeyi önlemesinde etkili olacaktır” dedi.

Dinç, açıklamasına şöyle son verdi:

“Bu çalışma uzun süren ciddi bir Ar-Ge çalışmasının sonucudur. Ekipte yer alan ve gecesini gündüzüne katarak bu başarıya ortak olan tüm bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum. 14 Mart Tıp Bayramı'nda aziz Türk milletimize bu güzel haberi verdiğimiz için çok mutluyuz. İlme, bilime değer veren tüm paydaşlarımıza ve bize katkıda bulunan herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte daha pek çok müjde vereceğiz.”