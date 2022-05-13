“14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü”

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, yaptığı açıklamada tarımın stratejik önemine dikkat çekerek “ Dünyada son yıllarda yaşanan pandemi süreci, tarımda girdi fiyatlarının artması sonucu maliyetlerin yükselmesi, iklim değişikliklerine bağlı olarak yaşanan kuraklık, savaşlar, göçler, ülkelerin gıda güvencesini sağlamaya yönelik uyguladığı korumacı politikalar, Dünya genelinde 795 milyon kişinin gıdaya ulaşmakta güçlük çekiyor olması stratejik sektör olan tarımı daha da önemli kılmıştır“ dedi.

Genel Başkan Çelik, açıklamasında çiftçilerin tüm insanların gıda güvencesini sağlayan kesim olduğunu belirterek “85 milyon nüfusumuz başta olmak üzere elli milyona yakın turistin gıda güvencesini sağlayan çiftçilerimizden başkası değildir. Dolayısıyla çiftçiler gıda güvencesinin teminatıdır. Bu eli öpülesi, baş tacı edilmesi gereken insanlarımız bağında tarlasında bahçesinde ahırında ağılında gece gündüz demeden çalışarak alın teri dökmekte ve ekonomimize katkı bakımından da önemli roller oynamaktadır. Bu kadar hayati öneme haiz görev üstlenen çiftçilerimiz her şeyin en iyisine layıktır ve dolayısıyla onlara hak ettikleri değer verilip daha fazla desteklenmelidir” ifadelerine yer verdi.

Çelik, çiftçilerin en önemli sorununun gelir seviyesi ile ilgili olduğuna vurgu yaparak “Çiftçiler onca emek ve zahmetle üretim yaparken gelirlerinde herhangi bir artış olmuyorsa sorunlar devam ediyor demektir. Dolayısıyla çiftçilerin üretim yolundaki engelleri kaldırmak suretiyle yaptığı işten para kazanmasını sağlamak gerekmektedir. Bu manada öncelikle mazot, gübre, yem, elektrik, tohum ve ilaç gibi girdi fiyatları makul seviyelere çekilmelidir. Tarım Bağ-Kur primleri çiftçilerin rahatlıkla ödeyebileceği miktarlarda olmalıdır. Destekler günümüz şartları göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmelidir. Çiftçilerimize verilen doğrudan destekler, Tarım Kanununda öngörüldüğü gibi gayri safi yurtiçi hâsılanın yüzde 1'ine çıkarılmalıdır. Çiftçileri desteklerken küçük aile işletmeleri daima ön planda tutulmalıdır. Özellikle de gençlerin tarım ve hayvancılığa yönelmesini sağlayacak projelere ağırlık verilmelidir” dedi.

Genel Başkan Çelik açıklamasına “ Ülkemizin yaşaması için tarımın, tarımın yaşaması için ise çiftçilerin yaşaması ve üretmeye devam etmesinden başka çaremiz yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle alın teri ve emeği ile üretmeye çalışan tüm çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize kolaylık ve bereketli kazançlar diliyor, Dünya Çiftçiler Gününü kutluyorum” ifadeleriyle son verdi.