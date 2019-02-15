14 Şubat'ta 14 çiftin ‘evet' sevinci

Keçiören Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlendirme müdürlüğüne başvuruda bulunan 14 çift için toplu nikâh töreni düzenledi. Keçiören Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilen merasimde nikâhı kıyılan 14 çift tebessüm ettiren görüntüler ortaya çıkardı.

Toplu nikâh renkli görüntülere sahne oldu

Keçiören Belediyesi, her 14 Şubat'ta gelenek haline gelen toplu nikâh töreniyle bu yıl da 14 çift için nikâh töreni düzenledi. Antares AVM Bella Nikâh Salonu'nda 10'uncusu düzenlenen nikâh törenine çiftlerin yakınları da katıldı. Nikâh merasiminde, ‘Bir ömür evet, iki cihanda evet, daima evet, sonsuza kadar evet' diyen çiftlerin nikâhları kıyıldıktan sonra çiftlere kahve fincanı takımı hediye edildi. Günün anısına toplu hatıra fotoğrafı da çektirilirken salondakilerin de şahitlik ettiği tören renkli görüntülere sahne oldu. Merasim, pasta kesimi ve çiftlerin dans gösterilerini sergilemeleriyle sona erdi. Keçiören Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü, 14 Şubat için 14 çiftin haricinde 49 çiftin de Keçiören Belediyesine evlilik başvurusu yaptığını ve bu çiftlerin nikâh akdi için Âşık Veysel Nikâh Salonunda nikâh kıyıldığı bilgisini paylaştı.

“Aile kurumu bir değerdir”

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “14 çiftimiz toplumumuzun temelini oluşturan aile yuvasını kuracaklar. Aile kurumu toplumumuzda önemli bir değerdir. Temelinde sevgi, saygı, sadakat olan her evliliğin toplum düzeni açısından da olumlu etkileri vardır. İyi günde de kötü günde de çiftlerin tek vücut olması, dünyaya getirecekleri evlatlarına sağlıklı bir yaşam sunmak açısından da önemlidir. Cenab-ı Allah bütün evlenecek olan çiftlerimize Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ile Hz. Hatice'nin, Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın, Hz. Adem ile Hz. Havva'nın muhabbetini ve sevgisini nasip etsin. Çiftlerimiz bugün atmış oldukları imzalarla inşallah iki cihanda da mutlu olurlar” diye konuştu.