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14 Şubat'ta Başkent'te sağlık çalışanlarına kırmızı gül

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Başkentli çiçekçilerden satın alınan kırmızı gülleri 14 Şubat’ta hastanelerde görevinin başında olan sağlık çalışanlarına ve hasta yakınlarına dağıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Başkentli çiçekçilerden satın alınan kırmızı gülleri 14 Şubat'ta hastanelerde görevinin başında olan sağlık çalışanlarına ve hasta yakınlarına dağıttı.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 14 Şubat nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaptı. Başkan Yavaş paylaşımında, “Sevgi dayanışmayla güzel. Pandemide zor günler geçiren çiçekçi esnafımızdan çiçek satın alıp kahraman sağlık çalışanlarımıza hediye edeceğiz” açıklamasında bulundu. 14 Şubat nedeniyle vatandaşlara seslenerek toplumsal dayanışma çağrısında da bulunan Yavaş, “Semtinizdeki çiçekçilerden ve hediyelik eşya satan esnafımızdan sipariş vererek sevgiyi çoğaltabilirsiniz” ifadeleriyle “forms.ankara.bel.tr/cicekiler.html” adresinden sipariş verebileceklerini aktardı.


Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 14 Şubat'ta Ankara Şehir Hastanesi, Dışkapı SSK, Keçiören Araştırma, Ankara, Hacettepe ve Gazi Üniversitesi Hastaneleri ile Polatlı, Kazan, Kızılcahamam, Beypazarı, Güdül, Ayaş, Haymana, Şereflikoçhisar, Evren, Çubuk, Kalecik, Akyurt ilçe hastanelerinin girişlerinde sağlık çalışanları başta olmak üzere hasta ve hasta yakınlarına kırmızı güller hediye etti. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 14 Şubat için Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) seyahat eden yolculara da jest yaptı. Her yaştan vatandaşın hatıra fotoğrafı çektirebilmesi için AŞTİ'de bir platform kuruldu. Sevgililer Günü'ne özel hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen çiftler platforma yoğun ilgi gösterdi.

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